Онлайн-трансляция Пасхальных богослужений в Сумах начнется в 23.00 Сегодня, 18 апреля, состоится онлайн-трансляция Пасхальных богослужений из Свято-Воскресенского и Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Съемку будет обеспечивать КП «Инфосервис». Трансляция начнется 18 апреля в 23:00 и продлится до окончания богослужений.