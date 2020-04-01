Съемку будет обеспечивать КП «Инфосервис». Трансляция начнется 18 апреля в 23:00 и продлится до окончания богослужений.
Но рекомендовали сидеть дома....
18-19 апреля на нашем сайте пройдет онлайн-трансляция богослужений в сумских храмах....
Исполнительный комитет Глуховского городского совета рекомендует жителям города воздержаться от участия в массовых собраниях, в частности, в период Пасхальных праздников....
Очільник облдержадміністрації закликав жителів Сумщини дотримуватися карантинних заходів та залишатися вдома у святкові дні....
Цьогоріч сумчани вперше зможуть придбати вже освячені Великодні паски....