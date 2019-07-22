В Сумах лагерь, которым руководила нардепка, будет ремонтировать фирма ее помощника

Напомним: до избрания народным депутатом директором этого лагеря работала Татьяна Рябуха.
Согласно договору, ремонтировать лагерь будет сумское ООО «Ультрасервис». Две трети уставного капитала этого предприятия принадлежит Лазареву Ефрему Александровичу. Согласно данным официального сайта Верховной Рады, Ефрем Лазарев является помощником нардепки Татьяны Рябухи на общественных началах.
Согласно договору между КП «Дорремстрой» и предприятием помощника нардепки, последнее за 1,298 млн грн заменит «обладнання, устаткування та оснащення».
Кроме того, в реестре судебных решений обнародованы три постановления следственных судей о временном доступ к документам ООО «Ультрасервис» в деле по факту служебного подлога при строительстве в Верхней Сыроватке, пишет sumy.today.
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