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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:36174

На Сумщине будут судить директора предприятия, который растратил более 3 млн грн

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который путем составления и использования поддельных документов растратил более 3 млн грн (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, указанный директор, которому принадлежит лишь треть общества, систематически составлял и выдавал заведомо поддельные расходные и товарно-транспортные накладные о якобы покупке удобрений у трех предприятий, на счета которых он перечислял средства. Однако на самом деле указанные в официальных документах удобрения общество не получало и не использовало. При этом указанные фиктивные финансово-хозяйственные взаимоотношения были отражены в бухгалтерском и налоговом учете. Поэтому вышеуказанные действия директора привели к растрате средств общества на общую сумму 3 млн 126 тыс. грн.

В то же время следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры расследуется факт уклонения указанным обществом с ограниченной ответственностью от уплаты налогов, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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