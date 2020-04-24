В Ахтырке завели дело на пенсионера, укравшего цветы с клумбы

Рано утром в Ахытрке неизвестный похитил с клумбы и забрал с собой около 20 растений различных видов цветов. Но остаться незаметным ему не удалось - его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция зарегистрировала сообщение о краже, и начала проводить расследование. Менее чем за сутки правоохранители установили личность злоумышленника: им оказался 69-летний ахтырчанин. Как пояснил полицейским мужчина, цветы ему были нужны на подарок жене, чтобы помириться с ней после ссоры.
Теперь пенсионера ждет уголовная ответственность по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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