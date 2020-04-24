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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40209

В Ахтырке завели дело на пенсионера, укравшего цветы с клумбы

Менее суток понадобилось участковому офицеру Ахтырского отдела полиции, чтобы установить личность мужчины, который совершил кражу цветов с клумбы в центре города.

Рано утром в Ахытрке неизвестный похитил с клумбы и забрал с собой около 20 растений различных видов цветов. Но остаться незаметным ему не удалось - его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция зарегистрировала сообщение о краже, и начала проводить расследование. Менее чем за сутки правоохранители установили личность злоумышленника: им оказался 69-летний ахтырчанин. Как пояснил полицейским мужчина, цветы ему были нужны на подарок жене, чтобы помириться с ней после ссоры.

Теперь пенсионера ждет уголовная ответственность по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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