В сумской налоговой новый руководитель – миллионер, зарегистрированный на 5 кв. метрах На должность заместителя начальника главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Сумской области назначен полковник налоговой милиции Тютюнник Александр Михайлович. Ранее он возглавлял следственное управление финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области.

И.о. председателя ГФС Сергей Солодченко во время видео-селекторного совещания 8 мая сообщил об изменении почти всех руководителей региональных подразделений Государственной фискальной службы Украины. По итогам решения аттестационной комиссии ГФС, назначены 23 заместителя начальников главных управлений в регионах.

Интересно, что назначение произошло так быстро, что Александр Тютюнник даже не успел подать декларацию о доходах в качестве кандидата на должность. Согласно его ежегодной декларации в должности начальника следственного управления, А.Тютюнник - гривневый миллионер, его активы составляют 1390000 грн. Он имеет четыре счета в «Приватбанке». А зарегистрирован на 5 квадратных метрах в "Сумском межрегиональном высшем проф училище". В 2019 году он предположительно либо передвигался пешком, либо пользуясь исключительно общественным транспортом – автомобиля (ни в собственности, ни в пользовании) в его декларации нет. В то время как в 2018-м году и во второй половине 2017-го А.Тютюнник пользовался Toyota Camry 2016 выпуска, стоимостью почти 1 млн грн, которая согласно его декларации принадлежала Ткачевой Светлане Анатольевне - «лицу, совместно проживающему, но не находящемуся в браке».

С недвижимого имущества, как свою собственность А.Тютюнник задекларировал только земельный участок площадью 15850 кв. м в селе Басивка Роменского района Сумской области. Примечательно, что в декларациях о доходах за 2015-17-ый годы размер участка указан в 10 раз менший - 1585 кв. м.

Согласно последней ежегодной декларации и.о. начальника ГУ ГФС в Сумской области, он пользуется квартирой в Сумах площадью 86,8 кв м, которая принадлежит Тютюнник Лидии Ивановне. От нее 25 апреля прошлого года чиновник получил в качестве подарка 800 тыс. грн. В то время как его годовая заработная плата в налоговой была почти в 3,5 раза меньше (229 687 грн). Кроме того, чиновник задекларировал 440 тыс. грн дохода от отчуждения недвижимого имущества (квартиры в Ромнах площадью 41 кв.м).

По данным ГУ ГФС в Сумской области, Тютюнник Александр Михайлович родился в 1977 году в селе Басивка Роменского района Сумской области. В 2002 году закончил Сумской государственный педагогический университет, в 2010 году - Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. В налоговой милиции работает с 2003 года. С мая 2018 назначен на должность начальника следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области.