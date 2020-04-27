Ситуация с коронавирусом в Украине на 14 мая Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 16847 случаев COVID-19, из них 422 за последние сутки.

Болезнь подтверждено у 1172 детей и 3278 медиков. Всего в Украине исследовано 202 495 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5320 человек, из них 211 детей и 594 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 222 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 456 человек, из них 24 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 4143 пациенты уже выздоровели, в частности 1058 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 654 (355 выздоровели)

- Волынская обл. - 535 (140 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 781 (82 выздоровели)

- Донецкая обл. - 117 (34 выздоровели)

- Житомирская обл. - 533 (81 выздоровел)

- Закарпатская обл. - 791 (120 выздоровели)

- Запорожская обл. - 347 (149 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1166 (423 выздоровели)

- г. Киев - 2012 (189 выздоровели)

- Киевская обл. - 1067 (186 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 432 (288 выздоровели)

- Луганская обл. - 42 (15 выздоровели)

- Львовская обл. - 904 (169 выздоровели)

- Николаевская обл. - 228 (68 выздоровели)

- Одесская обл. - 693 (40 выздоровели)

- Полтавская обл. - 257 (155 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1062 (254 выздоровели)

- Сумская обл. - 158 (82 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1033 (432 выздоровели)

- Харьковская обл. - 713 (87 выздоровели)

- Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 209 (54 выздоровели)

- Черкасская обл. - 348 (161 выздоровел)

- Черновицкая обл. - 2516 (464 выздоровели)

- Черниговская обл. - 84 (19 выздоровели).