В Сумах среди Почетных граждан города - первая иностранка

Соответствующий проект решения поддержали 27 избранников.
Такого звания Марианне Пиффаретти удостоена за многолетнюю благотворительную помощь коммунальным учреждениям Сум, высокий профессионализм, преданность делу, налаживание партнерских отношений с городом Волен (Швейцарская Конфедерация).
Соответствующее удостоверение и коллар Сумской городской голова Александр Лысенко вручит ей в обстановке торжественности и широкой гласности.
Президент объединения «Help-Point Sumy» стала первым иностранцем - Почетным гражданином Сум.
Напомним: ранее Марианне Пиффаретти была ранее удостоена Почетного отличия Сумского городского совета «За заслуги перед городом» III степени и Почетной награды Сумского городского совета «За мастерство».
Сотрудничество между благотворительным фондом и нашим городом продолжается с 2006 года. С тех пор в Сумы волонтеры из Швейцарии доставляют два гуманитарных конвоя в год с грузом для сумских спасателей, медиков, педагогов, правоохранителей, социальных служб.
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