В Сумах среди Почетных граждан города - первая иностранка Депутаты городского совета проголосовали за присвоение президенту объединения «Help-Point Sumy» Марианне Пиффаретти звания «Почетный гражданин города Сумы».

Соответствующий проект решения поддержали 27 избранников.

Такого звания Марианне Пиффаретти удостоена за многолетнюю благотворительную помощь коммунальным учреждениям Сум, высокий профессионализм, преданность делу, налаживание партнерских отношений с городом Волен (Швейцарская Конфедерация).

Соответствующее удостоверение и коллар Сумской городской голова Александр Лысенко вручит ей в обстановке торжественности и широкой гласности.

Президент объединения «Help-Point Sumy» стала первым иностранцем - Почетным гражданином Сум.

Напомним: ранее Марианне Пиффаретти была ранее удостоена Почетного отличия Сумского городского совета «За заслуги перед городом» III степени и Почетной награды Сумского городского совета «За мастерство».

Сотрудничество между благотворительным фондом и нашим городом продолжается с 2006 года. С тех пор в Сумы волонтеры из Швейцарии доставляют два гуманитарных конвоя в год с грузом для сумских спасателей, медиков, педагогов, правоохранителей, социальных служб.