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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской депутат предложил лишить Епифанова звания почетного гражданина города

На сайте Сумского городского совета зарегистрирован проект решения «О лишении звания «Почетный гражданин города Сумы» Епифанова А.О.».

Проект решения подготовлен депутатом горсовета Владимиром Чепиком.

«17 липня 2019 року Єпіфанов Анатолій Олександрович висловився на підтримку команди Ю. Бойка, В. Рабіновича та В. Медведчука – проросійської партії «Опозиційна платформа» - «За життя». Даними діями він фактично підтримав політику агентів Кремля, направлену на знищення Української Держави. У своєму зверненні А. Єпіфанов наголошував на позитивних домовленостях даної команди з представниками держави-агресора. Відеозвернення містило рекламу даної політичної партії та було відтитровано, як звернення людини, яке має звання «Почесний громадянин міста Суми».

Вже шостий рік поспіль Україна веде війну проти російського агресора, щодня гинуть та зазнають поранень наші воїни, в тому  числі сумчани. Водночас проросійські політичні сили, за які агітує А. Єпіфанов, продовжують руйнацію нашої держави із середини. Вони почали забувати запах шин та сміттєвих баків, вони почали піднімати голову, вони публічно закликають до переговорів з ворогом на умовах, неприйнятних для нашої держави. Вони – вороги України, і кожен, хто публічно підтримує ворога, є ворогом нашої країни.

Саме кум В. Медведчука – Путін розв’язав війну в Україні. Це він направив у нашу домівку «зелених чоловічків», а потім і регулярні російські війська та техніку. Переконані, що все це було зроблене не без згоди В. Медведчука, за якого агітує громадянин А. Єпіфанов. Він агітує за тих, хто не визнає окупації Криму, захоплення Донбасу, і не вважає Росію державою-агресором. Дані дії несумісні зі званням «Почесний громадянин міста Суми». Міста, яке з перших днів війни відправило своїх кращих синів захищати Українську Державу від російської агресії. Міста, яке було флагманом у боротьбі за незалежність України від Росії та кремлівських ставлеників у 1990-х, 2000-х та у 2013-2014 роках під час Революції гідності. Міста, яке заплатило велику ціну за любов до України та волю української нації. Звання «Почесний громадянин міста Суми» мають дійсно достойні сини України – Олексій Братушка, Олександр Аніщенко, Сергій Табала, Роман Атаманюк, Андрій Реута, Ігор Гольченко та десятки інших героїв російсько-української війни.

Вважаємо, що відверта підтримка політики агентів Кремля та популяризація діяльності внутрішніх ворогів України не дають А.Єпіфанову морального права в подальшому носити звання «Почесного громадянина міста Суми», - говорится в документе.

Напомним: Анатолий Епифанов, который был в свое время губернатором Сумщины, в 2012 году баллотировался в Верховную Раду от Партии регионов, в 2015 году был соперником нынешнего мэра Сум Александра Лысенко. Стал почетным гражданином Сум в 2002 году.

Политика Епифанов Почетный гражданин
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