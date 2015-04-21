«Укрзалiзниця» разработала план поэтапного восстановления пригородного сообщения Планом предусмотрено две очереди восстановления курсирования пригородных поездов.

Об этом сообщил и. о. председателя правления АО «Укрзалiзниця» Иван Юрик: «При условии отмены или смягчения карантинных мероприятий «Укрзалiзниця» готова оперативно пустить поезда и известить население о восстановлении пригородного сообщения». Сейчас специалисты компании проводят техосмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, текущие ремонты вокзалов и поездов. Для работников пассажирского хозяйства закупаются средства индивидуальной защиты.

«Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы «пик», на втором - планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение», - уточнил Иван Юрик.

В то же время он напомнил об убыточности сектора пригородных перевозок из-за хронической недокомпенсации местными бюджетами за поездки льготных категорий граждан. Так, по данным специалистов компании, при восстановлении следования на первом этапе, исходя из месячного расчета, компания недополучит 279,5 млн. грн., а на втором - еще 224,5 млн.