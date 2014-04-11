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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 16:33218

Сумских детей приглашают на конкурс рисунков

Онлайн-конкурс детских рисунков «Країна моїх прав» проводит Координационный центр по оказанию правовой помощи.

Как информирует Сумской местный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи, конкурсные работы принимаются с 23 апреля по 20 мая. Рисовать можно карандашами, фломастерами, красками, выполнять работы в авторской технике, создавать рисунок с помощью компьютерной графики и т.п. Рисунки должны быть в формате А3 или А4. Каждый участник может подать только одну конкурсную работу.

- Тема рисунков - права ребенка. Чтобы подать работу на конкурс, ребенок с помощью родителей должен зарегистрироваться на сайте конкурса и загрузить фотографию или отсканированную копию рисунка. Когда конкурсная работа пройдет модерацию, она появится на сайте для голосования, - рассказал заместитель директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Сергей Ющишин.

Проголосовать за детский рисунок, который больше всего понравился, может каждый - для этого нужно авторизоваться на сайте конкурса. Оценка конкурсных работ будет осуществляться на сайте конкурса в онлайн-режиме всеми участниками голосования.

С 21 мая по 24 мая будут определяться победители. Авторы лучших работ будут определены по количеству предпочтений участников голосования в трех возрастных категориях: до 8 лет, от 9 до 13 лет и от 14 до 17 лет.

Награждение победителей конкурса пройдет с 25 мая по 5 июня. Авторы работ, набравших наибольшее количество «лайков», получат грамоты и призы за первое, второе и третье места в каждой возрастной группе.

Подробно узнать об условиях онлайн-конкурса детских рисунков «Страна моих прав», присоединиться к нему и проголосовать можно, зайдя на официальный сайт http://art-konkurs.legalaid.gov.ua

Досуг Конкурс детских рисунков Центр бесплатной правовой помощи

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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