У Сумах втретє анонсують Екокрос

13 червня стартує «ЕкоКрос», що приурочено до всесвітньої акції «Година Землі» і який було перенесено через карантин.
Умови конкурсу прості:
Команди - учасниці мають зібрати якомога більше сміття за одну годину. Переможці визначаються за сумарною вагою усіх зібраних сміттєвих пакетів.
Ті, хто посів перші три призові місця - отримають цінні подарунки та гаджети від організаторів!
А допоки визначаються переможці - учасники відпочиватимуть зі смачною кавою та смаколиками.
Вік учасників: необмежений (Діти до 12 років - лише за участі батьків або вихователів).
Готовий? Клич родину і друзів, збери свою команду з 5 чоловік та заповнюй нашу Google - форму: https://forms.gle/FmeXhEVY9WxSt1os6.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ‼
Форма реєстрації - оновлена. Якщо Ви реєстрували свою команду - просимо зробити це повторно.
Початок о 13:00.
Деталі за телефоном: (0542) 67-98-39.
28 березня у Сумах відбудеться «ЕкоКрос», що приурочено до всесвітньої акції «Година Землі»....