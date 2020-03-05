У Сумах втретє анонсують Екокрос Хей, друзі! Пора виходити з карантинної сплячки і зайнятись корисною справою! Ви готові до порятунку планети?

13 червня стартує «ЕкоКрос», що приурочено до всесвітньої акції «Година Землі» і який було перенесено через карантин.

Умови конкурсу прості:

Команди - учасниці мають зібрати якомога більше сміття за одну годину. Переможці визначаються за сумарною вагою усіх зібраних сміттєвих пакетів.

Ті, хто посів перші три призові місця - отримають цінні подарунки та гаджети від організаторів!

А допоки визначаються переможці - учасники відпочиватимуть зі смачною кавою та смаколиками.

Вік учасників: необмежений (Діти до 12 років - лише за участі батьків або вихователів).

Готовий? Клич родину і друзів, збери свою команду з 5 чоловік та заповнюй нашу Google - форму: https://forms.gle/FmeXhEVY9WxSt1os6.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ‼

Форма реєстрації - оновлена. Якщо Ви реєстрували свою команду - просимо зробити це повторно.

Початок о 13:00.

Деталі за телефоном: (0542) 67-98-39.