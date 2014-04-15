Стало известно, кто претендует на должность главы Ямпольской РГА Дворник Сергей Иванович подал декларацию кандидата на пост главы Ямпольского районной государственной администрации

О кандидате известно, что он родился 17.01.1967 года, проживает в Сумах, на пенсии, но работает директором по экономике коммунального предприятия Сумского областного совета «Паливокомуненерго», пишет yampil.info.

На местных выборах в 2015 году баллотировался от партии «Политическая партия «Оппозиционный блок» в Сумской областной совет.

В предыдущие годы Сергей Дворник был мэром Ворожбы, главой Белопольского районного совета, районной государственной администрации, начальником налоговой инспекции, руководил Белопольский отделениями АКБ «Украина» и «Надра», много лет занимался преподавательской деятельностью, является кандидатом юридических наук.

Напомним, 25 мая президент Украины назначил главу Недригайловской РГА.