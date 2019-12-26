Дітей Сумщини запрошують на онлайн-концерт 1 червня о 12:00 відбудеться онлайн-концерт з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, організований за підтримки Міністерства соціальної політики та проєкту Ради Європи «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні»

У онлайн-концерті візьмуть участь: Наталія Могилевська, Злата Огневич, гурт B&B Project, фіналіст шоу «Голос країни» Сергій Асафатов, Роман Тельп, Ірина Риженко. Трансляція концерту відбудеться о 12:00 на Фейсбук-сторінці Мінсоцполітики та Social Rights UA .