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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02172

Дітей Сумщини запрошують на онлайн-концерт

1 червня о 12:00 відбудеться онлайн-концерт з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, організований за підтримки Міністерства соціальної політики та проєкту Ради Європи «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні»

У онлайн-концерті візьмуть участь: Наталія Могилевська, Злата Огневич, гурт B&B Project, фіналіст шоу «Голос країни» Сергій Асафатов, Роман Тельп, Ірина Риженко.

Трансляція концерту відбудеться  о 12:00 на Фейсбук-сторінці Мінсоцполітики  та Social Rights UA .

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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