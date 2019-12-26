Дітей Сумщини запрошують на онлайн-концерт

У онлайн-концерті візьмуть участь: Наталія Могилевська, Злата Огневич, гурт B&B Project, фіналіст шоу «Голос країни» Сергій Асафатов, Роман Тельп, Ірина Риженко.
Трансляція концерту відбудеться о 12:00 на Фейсбук-сторінці Мінсоцполітики та Social Rights UA .
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