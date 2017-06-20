Президент присвоил почетное звание врачу с Сумщины Главному врачу Шосткинского областного детского противотуберкулезного санатория Валентине Пустовит присвоено звание «Заслуженный врач Украины».

Об этом говорится в указе Президента Владимира Зеленского «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня защиты детей».

Валентина Пустовит удостоена почетного звания за весомый личный вклад в обеспечение реализации государственной политики в сфере социальной защиты детей, создание условий для их всестороннего развития и высокий профессионализм.