Президент присвоил почетное звание врачу с Сумщины

Об этом говорится в указе Президента Владимира Зеленского «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня защиты детей».
Валентина Пустовит удостоена почетного звания за весомый личный вклад в обеспечение реализации государственной политики в сфере социальной защиты детей, создание условий для их всестороннего развития и высокий профессионализм.
6 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 71/2020 «О награждении государственными наградами Украины»....
Накануне Дня медицинского работника Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетное звание «Заслуженный врач Украины» заведующему кафедрой медицинского института Сумского государственного...
Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня медицинского работника»....