Мэр Сум отчитается за прошлый год онлайн Отчет городского головы Александра Лысенко перед территориальной громадой города Сумы состоится 18 июня 2020 года.

Учитывая карантин, отчетность будет проходить в режиме онлайн-трансляции на Youtube-канале Сумского городского совета.

Начало трансляции в 19:00.

Сумчане могут подать свои вопросы мэру с 10 по 17 июня включительно по адресу: площадь Независимости, 2; на электронную почту letter@smr.gov.ua; через онлайн-форму на сайте городского совета в разделе «Е-обращение» с темой «Вопрос на отчет городского головы» или по телефону 70-00-07.

Для получения ответа, в обращениях должна содержаться имя и фамилия лица, подающего обращение, а также его контактные данные.