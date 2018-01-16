Губернатор Сумщины взял себе в замы прокуроршу Татьяна Мироненко назначена заместителем главы Сумской облгосадминистрации.

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.

Представляя Татьяну Мироненко как своего заместителя во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Роман Грищенко пожелал ей успеха на новой должности.

«Я очень благодарна за доверие и готова работать в вашей команде, - поблагодарила Татьяна Мироненко главе облгосадминистрации. - И надеюсь, что мой опыт и моя жизненная позиция будут полезны в это непростое время».

Справка

Мироненко Татьяна Евгеньевна родилась 5 февраля 1960 года. Имеет высшее образование. В 1980 году закончила Сумской строительный техникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация - техник-строитель. В 1999 году окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение», квалификация - юрист. Кандидат юридических наук.

Работала техником Сумского филиала проектного института «Укргорстройпроект», инженером Сумской дирекции газопроводов, строящихся УМГ «Киевтрансгаз», начальником отдела Украинской производственного объединения «Газпром» по газификации автомобильного транспорта (г. Сумы).

С 1996 года - работала в органах прокуратуры. Была исполняющим обязанности прокурора отдела общего надзора прокуратуры Сумской области, прокурором, старшим прокурором отдела надзора за соблюдением и применением законов прокуратуры Сумской области, помощником прокурора Сумской области, начальником отдела надзора за соблюдением и применением законов прокуратуры Сумской области, старшим помощником прокурора прокуратуры Сумской области.

2010-2013 гг. - доцент, заведующий кафедрой представительства интересов граждан и государства в суде и надзора за соблюдением и применением законов Института повышения квалификации кадров Национальной академии прокуратуры Украины, г. Киев.

2013-2014 гг. - директор Института подготовки кадров Национальной академии прокуратуры Украины, г. Киев.

2014-2016 гг. - заместитель прокурора Сумской области.

2016-2018 гг. - доцент кафедры правосудия Сумского национального аграрного университета.

2018-2020 гг. - ведущий инспектор по вопросам предотвращения и выявления коррупции Сумского областного центра занятости.

С марта 2020 г.- советник патронатной службы главы Сумской областной государственной администрации.