На Сумщине собираются закрыть 8 школ

Всего же планируют реорганизовать 31 заведение, из которых 8 могут закрыть. Об этом в эфире «Темы дня» на UA:СУМИ сообщила директор департамента образования и науки ОГА Виктория Гробова.
Причина реорганизации школ - нехватка учеников, сказала чиновница.
«Тенденция к уменьшению рождаемости. Мы мониторим возраст детей, через 5-6 лет в первый класс будут идти в два раза меньше детей, чем сейчас», - сказала педагог.
На Сумщине сейчас 18 школ, в которых учатся до 29 учеников и 47 школ, в которых до 39 учеников. Всего в области 125 малокомплектных школ, сказала Виктория Гробова. Кроме этого, в области есть 39 детских садов, в которых воспитываются менее 50 детей. Эти учреждения тоже могут реорганизовать. Целесообразность существования и школы, и сада определяет громада, которая их же и содержит.
Напомним: образовательной субвенцией предусмотрено финансирование школ, в которых учатся не менее 25 учеников.
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