В Шостке подожгли автомобиль Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области, в воскресенье, 21 июня, ночью горел легковой автомобиль, припаркованный возле дома №5 по улице 6-й Гвардейской дивизии.

В 1:31 о возгорании в службу «101» сообщили очевидцы, жильцы дома. На тушение выехали два пожарных автомобиля и 7 спасателей. Как выяснилось, горел автомобиль ВАЗ-2107. В 1:53 пожар ликвидировали. Огонь повредил отсек двигателя, лобовое стекло, обшивку авто внутри… Ущерб устанавливается. Причиной пожара специалисты считают поджог, пишет Шостка.инфо.