В Шостке подожгли автомобиль

В 1:31 о возгорании в службу «101» сообщили очевидцы, жильцы дома. На тушение выехали два пожарных автомобиля и 7 спасателей. Как выяснилось, горел автомобиль ВАЗ-2107. В 1:53 пожар ликвидировали. Огонь повредил отсек двигателя, лобовое стекло, обшивку авто внутри… Ущерб устанавливается. Причиной пожара специалисты считают поджог, пишет Шостка.инфо.
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