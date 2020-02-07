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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40217

В Шостке подожгли автомобиль

Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области, в воскресенье, 21 июня, ночью горел легковой автомобиль, припаркованный возле дома №5 по улице 6-й Гвардейской дивизии.

В 1:31 о возгорании в службу «101» сообщили очевидцы, жильцы дома. На тушение выехали два пожарных автомобиля и 7 спасателей. Как выяснилось, горел автомобиль ВАЗ-2107. В 1:53 пожар ликвидировали. Огонь повредил отсек двигателя, лобовое стекло, обшивку авто внутри… Ущерб устанавливается. Причиной пожара специалисты считают поджог, пишет Шостка.инфо.

Право Поджог авто
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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