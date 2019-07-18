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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:32244

В Сумах провели чемпионат по многоповторному жиму штанги

26 июня состоялся открытый чемпионат Сум по многоповторному жиму штанги лёжа.

Результаты:

ветераны (первые места) вес штанги 50 кг

М2 Могильников Павел коэффициент 21,37;

М1 Бакляк Владимир — 30,48;

М3 Скорик Владимир — 13,43;

вес штанги 100 кг: М1 Крикунов Павел — 20,95;

 Параолимпийцы — Козниенко Сергей — 27,14

 Юниорки (вес штанги 25 кг) — 1 место Гуляева Анна — 32,68

2 место Коваленко Ольга — 19,32

Женщины (вес штанги 30 кг) 1 место Могильникова Ольга — 25,12

 Юноши до 12 лет (вес штанги 20 кг) 1 место Широких Михаил (штанга весом 20 кг) — 19,72

 Юноши до 12 лет (вес штанги 40 кг) 1 место Бакляк Артём (штанга весом 40 кг) — 17,02

 Юноши (14-18лет) весовая до 60 кг (вес штанги 40 кг):

1 место — Ревенко Роман — 54,0

2 место Пугаев Александр — 15,44

 Юноши (14-18лет) весовая до 80 кг (вес штанги 50 кг):

1 место Рута Богдан — 25,79

2 место — Боровик Александр — 23,58

3 место — Положай Денис — 18,80

Юноши весовая больше 80 кг (вес штанги 60 кг):

1 место Долженко Марк (шостка) — 31,50

2 место — Куак Алексей — 29,25

3 место — Бражник Дмитрий — 20,78

Юниоры (вес штанги 90 кг) Гагин Дмитрий весовая 90+   1 место 27,97;

 Мужчины до 70 кг (вес штанги 60 кг) :

1 место — Жолобко Андрей — 43,97

2 место — Воронцов Алексей — 42,42

 Мужчины до 90 кг (вес штанги 70 кг):

1 место Каптилов Иван — 29,58

Мужчины свыше  90 кг (вес штанги 90 кг):

1 место Говтва Сергей — 26,61

2 место — Буркало Константин (шостка) — 18,44

3 место — Суковатый Виталий — 15,91

 Абсолютная категория (вес штанги 150 кг) :

1 место — Гагин Дмитрий — 9,65

2 место — Гончаренко Максим — 9,33

3 место — Говтва Сергей — 4,75.

Спорт Жим лежа
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