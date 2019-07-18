В Сумах провели чемпионат по многоповторному жиму штанги

Результаты:
ветераны (первые места) вес штанги 50 кг
М2 Могильников Павел коэффициент 21,37;
М1 Бакляк Владимир — 30,48;
М3 Скорик Владимир — 13,43;
вес штанги 100 кг: М1 Крикунов Павел — 20,95;
Параолимпийцы — Козниенко Сергей — 27,14
Юниорки (вес штанги 25 кг) — 1 место Гуляева Анна — 32,68
2 место Коваленко Ольга — 19,32
Женщины (вес штанги 30 кг) 1 место Могильникова Ольга — 25,12
Юноши до 12 лет (вес штанги 20 кг) 1 место Широких Михаил (штанга весом 20 кг) — 19,72
Юноши до 12 лет (вес штанги 40 кг) 1 место Бакляк Артём (штанга весом 40 кг) — 17,02
Юноши (14-18лет) весовая до 60 кг (вес штанги 40 кг):
1 место — Ревенко Роман — 54,0
2 место Пугаев Александр — 15,44
Юноши (14-18лет) весовая до 80 кг (вес штанги 50 кг):
1 место Рута Богдан — 25,79
2 место — Боровик Александр — 23,58
3 место — Положай Денис — 18,80
Юноши весовая больше 80 кг (вес штанги 60 кг):
1 место Долженко Марк (шостка) — 31,50
2 место — Куак Алексей — 29,25
3 место — Бражник Дмитрий — 20,78
Юниоры (вес штанги 90 кг) Гагин Дмитрий весовая 90+ 1 место 27,97;
Мужчины до 70 кг (вес штанги 60 кг) :
1 место — Жолобко Андрей — 43,97
2 место — Воронцов Алексей — 42,42
Мужчины до 90 кг (вес штанги 70 кг):
1 место Каптилов Иван — 29,58
Мужчины свыше 90 кг (вес штанги 90 кг):
1 место Говтва Сергей — 26,61
2 место — Буркало Константин (шостка) — 18,44
3 место — Суковатый Виталий — 15,91
Абсолютная категория (вес штанги 150 кг) :
1 место — Гагин Дмитрий — 9,65
2 место — Гончаренко Максим — 9,33
3 место — Говтва Сергей — 4,75.
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