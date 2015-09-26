В Сумах 24-летняя художница с тяжелой формой ДЦП закончила школу (видео) Девушка мечтает получить профессию дизайнера.

Художница из Сум Дарья Бескостая, которая страдает тяжелой формой ДЦП, закончила школу. В свои 24 девушка наконец получила свидетельство о среднем образовании.

На достигнутом она останавливаться не собирается, ведь мечтает продолжить обучение уже в училище и получить профессию дизайнера, говорится в сюжете ТСН.

Пальцами ног в планшете Дарья листает ленты новостей. В соцсетях делится достижениями с друзьями по всему миру, и переписывается на английском, который выучила в школе.

«Все удивляются - как так, ногами? Как закончила школу? Ходить не может?» - рассказывает мама девушки Елена Бескостая.

Целых 8 лет женщина боролась за право дочери на обучение. Во времена, когда инклюзию только начинали, девочку со сложным диагнозом никто не хотел брать. После сотен отправленных писем и десятков пройденных комиссий, почти в 16 лет, Дарья стала первоклассницей. Учителя приходили домой.

Болезнь навсегда сковала ее тело, но не мечты. С детства девушка хотела, чтобы ее понимали, и открыла себя окружающим с помощью красок.

Она рисует пальцами ног. За 10 лет девушка создала около 250 картин. Трудно, невероятно, говорит мама, но когда появляется новое полотно - дочка счастлива.

Если невозможно изменить себя, надо менять мир, решила девушка, и начала с квартиры.

Первым достижением Дарьи стало полное переоборудование своей комнаты. Девушка сама все проектировала, подбирала цвета, обои, даже заработала деньги на ремонт, продав несколько своих картин. И уже тогда решила, что хочет быть дизайнером.

С аттестатом Дарьи ее мама обходит училища и техникумы. «На бумаге существует такое обучение для таких детей, как моя дочь, а вообще этот закон не работает», - утверждает она.

В двух заведениях им отказали, в одном из колледжей - нет, но и документы не приняли из-за диагноза Дарьи, ибо обучение предполагает практику: выезд на местность, измерения, проектирование.

«Выполнять макеты каждый студент должен уметь собственноручно. Надо будет заранее согласовывать с Министерством образования, потому что самостоятельно учебный план учреждение коренным образом изменить не может», - объясняет директор Строительного колледжа Валерий Гриценко.

В колледж путь действительно закрыт, подтверждает руководитель Департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробова, но в училище - нет. Чиновница удивляется, почему заведения отказали семье, ведь на инклюзив у них даже есть субвенция.

«Документы у них примут. В ПТУ не могут отказать такому ребенку», - заявляет Гробова.

После ее звонка в ПТУ согласились обучать Дарью, однако только на маляра-штукатура. В департаменте пообещали скорректировать программу так, чтобы девушка смогла работать дизайнером.

«Совместно с инклюзивно-ресурсными центрами мы разработаем для нее программу. Мы знаем, что эти учреждения обслуживают до 18 лет. Но мы сделаем исключение. Мы обязательно организуем учебный процесс для такого ребенка», - заверила Гробова.

Дарья с мамой, хоть и боятся радоваться этой новости, однако, уверены - хоть и небольшими шагами, но смогут добиться изменений. Если не для себя, то хотя бы для других.

«Изменить систему для многих таких как она. Чтобы те люди, которые закрыты дома, могли реализоваться», - говорит мама Елена.