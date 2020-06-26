В СумГУ модернизируют механическую модель Кота в сапогах Руководит реставрационными работами «визитки» Сумского детского парка «Сказка» ассистент кафедры прикладного материаловедения и технологий конструкционных материалов Павел Руденко.

К благотворительной акции помощи Сумам в восстановлении присоединились также студенты факультета технических систем и энергоэффективных технологий Игорь Дермельов, Владислав Подопригора и Ярослав Сычев.

Как сообщила и.о. заведующего кафедрой прикладного материаловедения и технологий конструкционных материалов Оксана Гапонова, на кафедре получил развитие научное направление - создание композиционных материалов и технологии их получения.

Концепцию скульптуры мастера СумГУ не будут менять. По просьбе инициатора реставрации они восстановят отдельные части механической модели - голову и шляпу, а также украсят ее новыми, яркими атрибутами - лентой и пером.

Павел Руденко рассказал, что при модернизации Кота применяются новые материалы, более устойчивые к атмосферному воздействию, ультрафиолету и влаге, пишет сайт СумГУ.