В СумГУ модернизируют механическую модель Кота в сапогах

К благотворительной акции помощи Сумам в восстановлении присоединились также студенты факультета технических систем и энергоэффективных технологий Игорь Дермельов, Владислав Подопригора и Ярослав Сычев.
Как сообщила и.о. заведующего кафедрой прикладного материаловедения и технологий конструкционных материалов Оксана Гапонова, на кафедре получил развитие научное направление - создание композиционных материалов и технологии их получения.
Концепцию скульптуры мастера СумГУ не будут менять. По просьбе инициатора реставрации они восстановят отдельные части механической модели - голову и шляпу, а также украсят ее новыми, яркими атрибутами - лентой и пером.
Павел Руденко рассказал, что при модернизации Кота применяются новые материалы, более устойчивые к атмосферному воздействию, ультрафиолету и влаге, пишет сайт СумГУ.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор департамента инфраструктуры города Сумского горсовета Александр Журба....