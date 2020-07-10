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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:31212

На Сумщине легковушка сбила корову

Сегодня, 17 июля, около 20.25, произошло дорожно-транспортное происшествие в с. Богданка (Шосткинский район).

По имеющейся информации, легковой автомобиль сбил корову. Пострадало животное. Механические повреждения получил автомобиль.

На месте ДТП работали сотрудники полиции, пишет Шостка.инфо.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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