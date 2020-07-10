На Сумщине легковушка сбила корову

По имеющейся информации, легковой автомобиль сбил корову. Пострадало животное. Механические повреждения получил автомобиль.
На месте ДТП работали сотрудники полиции, пишет Шостка.инфо.
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