В Шостке открылась первая скейт-площадка (видео)

Размещена площадка на Садовом бульваре, возле Центра эстетического воспитания, и состоит из пяти различных фигур. Сделаны они на одном из шосткинских предприятий и соответствует требованиям безопасности. Все конструкции скейт-площадки переносные.
Установили площадку в первой половине дня и сразу на ней начали заниматься юные шосткинцы – любители экстремальных видов спорта, пишет Шостка.инфо.
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