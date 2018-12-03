В Шостке открылась первая скейт-площадка (видео) Сегодня, 17 июля, в Шостке открылась первая скейт-площадка.

Размещена площадка на Садовом бульваре, возле Центра эстетического воспитания, и состоит из пяти различных фигур. Сделаны они на одном из шосткинских предприятий и соответствует требованиям безопасности. Все конструкции скейт-площадки переносные.

Установили площадку в первой половине дня и сразу на ней начали заниматься юные шосткинцы – любители экстремальных видов спорта, пишет Шостка.инфо.