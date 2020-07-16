В прокуратуре Сумщины опровергли заболевание своего прокурора В ответ на информацию в СМИ о возможном закрытии прокуратуры области на карантин пресс-секретарь Наталья Науменко опровергла эту информацию.

По ее словам, у прокурора Андрея Жернового первый тест на коронавирус был негативный, сейчас он на самоизоляции как контактный с заболевшим. Второй тест пока не сдавал, о чем и сообщил комиссии.

Напомним: сегодня была распространена информация о том, что у прокурора Андрея Жернового подтвердился коронавирус, поэтому он не смог приехать в Киев на заседание комиссии.