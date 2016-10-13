В Сумах снова начали городить парковку возле универмага «Киев»

Сайт мэрии писал об этом еще осенью прошлого года. Разрешение на обустройство площадки для парковки транспортных средств ориентировочной площадью 370 кв. м предоставлено КП «Паркинг». В частности, по заказу коммунального предприятия ГП «Укдипродор» уже разработало проект реконструкции перекрестка.
Согласно проекту, между Покровской площадью и ул. Кооперативная обустроят тротуар. Рядом будет пешеходный переход, а территорию для парковки на 11 мест отделят забором.
Как сообщил директор КП «Паркинг» Олег Славгородский, документ прошел необходимые экспертизы, поэтому пока коммунальное предприятие получает разрешительные документы на начало строительства.
Строительство площадки для парковки будет стоить КП «Паркинг» около 400 тыс. гривен. Работы начнут сразу после получения необходимых разрешений, писал сайт мэрии.
Вероятно, разрешения получены спустя 9 месяцев.
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