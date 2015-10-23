В Сумах коммунальщики покрасят военную технику в сквере афганцев Такое поручение дал подчиненным мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания 3 августа.

- У нас в сквере афганцев есть боевая техника, - обратился он к директорам коммунальных предприятий. - Самолет уже покрасили, нужно покрасить еще танк, БТР и БРДМ. Так, танк у нас красит «Дорремстрой», БТР красит «Водоканал» и БРДМ – «Сумытеплоэнергоцентраль» и «Зеленстрой».