В Сумах коммунальщики покрасят военную технику в сквере афганцев

- У нас в сквере афганцев есть боевая техника, - обратился он к директорам коммунальных предприятий. - Самолет уже покрасили, нужно покрасить еще танк, БТР и БРДМ. Так, танк у нас красит «Дорремстрой», БТР красит «Водоканал» и БРДМ – «Сумытеплоэнергоцентраль» и «Зеленстрой».
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В Сумах прогулка в сквере едва не закончилась трагедией: на двухлетнюю девочку упала мемориальная плита....