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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:32155

В Сумах коммунальщики покрасят военную технику в сквере афганцев

Такое поручение дал подчиненным мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания 3 августа.

- У нас в сквере афганцев есть боевая техника, - обратился он к директорам коммунальных предприятий. - Самолет уже покрасили, нужно покрасить еще танк, БТР и БРДМ. Так, танк у нас красит «Дорремстрой», БТР красит «Водоканал» и БРДМ – «Сумытеплоэнергоцентраль» и «Зеленстрой».

Общество Сквер афганцев
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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