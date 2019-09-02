Сумские конники с призами на чемпионате Украины

Сборную Сумщины представили четыре сильнейших всадника области, трое из них с медалями: шосткинец Николай Пилипейко взял одно «золото» и два «серебра», сумчанин Евгений Индюшкин – по одной медали каждого достоинства, еще один сумчанин Василий Зайцев - одно «золото» и одну «бронзу».
С 30 июля по 2 августа в с. Бреч Черниговской обл. в Конно-спортивном комплексе «Бреч» состоялся очередной этап Открытых региональных...
5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту....
5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту....
1 сентября в Сумах на базе конно-спортивной школы провели открытый Чемпионат города по конному спорту....
В последние дни августа на территории Детской конного спортивной школы прошел Открытый чемпионат области по конному спорту среди школьников и...