Сумские конники с призами на чемпионате Украины 7-9 августа на базе КК «Parade Allure» в Жашкове Черкасской области состоялся чемпионат Украины по преодолению препятствий CSN-CH-UKR (III ранг).

Сборную Сумщины представили четыре сильнейших всадника области, трое из них с медалями: шосткинец Николай Пилипейко взял одно «золото» и два «серебра», сумчанин Евгений Индюшкин – по одной медали каждого достоинства, еще один сумчанин Василий Зайцев - одно «золото» и одну «бронзу».