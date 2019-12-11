В Сумах выделили 5,5 га земли Епифанову и Стельмаху для строительства мусороперерабатывающего завода

На сессии перед депутатами выступил один из основателей фирмы бывший губернатор Сумщины, основатель УАБД, почетный гражданин Сум Анатолий Епифанов (второй – бывший глава Нацбанка, тоже почетный гражданин города Владимир Стельмах), который сообщил, что есть проект и деньги для строительства мусороперерабатывающего завода.
Земля, которая выделяется, находится за «Сумыхимпромом» в районе бывшего завода РТИ.
В итоге «за» было 23.
Получил ответ городских властей онлайн-петиция «Мусороперерабатывающих заводов в г.Сумы»....
Уже три недели, как в Сумской мэрии объявили о намерениях вместе с чешской компанией «Elektromontáže SÝKORA» построить мусороперебатывающий завод....