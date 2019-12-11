В Сумах выделили 5,5 га земли Епифанову и Стельмаху для строительства мусороперерабатывающего завода Сегодня, 15 сентября, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за проект решения «О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Лест-Инвест» разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в аренду по адресу: г. Сумы, ул. Николая Лукаша».

На сессии перед депутатами выступил один из основателей фирмы бывший губернатор Сумщины, основатель УАБД, почетный гражданин Сум Анатолий Епифанов (второй – бывший глава Нацбанка, тоже почетный гражданин города Владимир Стельмах), который сообщил, что есть проект и деньги для строительства мусороперерабатывающего завода.

Земля, которая выделяется, находится за «Сумыхимпромом» в районе бывшего завода РТИ.

В итоге «за» было 23.