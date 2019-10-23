Сумчанки с медалями всеукраинского чемпионата по воздушной акробатике

Воспитанницы Юлии Дамовой доказали свой профессионализм отличными результатами:
- Бацман Варя - 1-е место pole sport новички 10-13лет
- Демьяненко Зарина - 1-ое место pole sport профи 6-9лет
- Водопьянова Марина - 1-ое место pole sport elite 14-17
- Андреева Аня - 1-ое место hoop профи 10-13лет
- Писарева Саша - 1-ое место hoop elite 10-13лет
- Галянт Кира - 2-ое место hoop новички 6-9лет
- Неваленая Кира - 2-ое место pole sport элит 6-9лет
- Олейник Эля - 2-ое место hoop полупрофи 6-9лет
- Кобзарь Саша - 2-ое место hoop elite взрослые
- Шоренко Женя - 3-е место pole sport elite 10-13лет
- Трофимова Полина - 3-е место pole sport новички 10 - 13 лет
Дипломы за участие получили: Волкова Саша, Михайличенко Кира, Корецкая Арина, Шульженко Лера, Скрынник Алена, Матяш Вика.
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