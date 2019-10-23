Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4580

Сумчанки с медалями всеукраинского чемпионата по воздушной акробатике

27 сентября в Смиле проходил Всеукраинский чемпионат по воздушной акробатике.

Воспитанницы Юлии Дамовой доказали свой профессионализм отличными результатами:

- Бацман Варя - 1-е место pole sport новички 10-13лет

- Демьяненко Зарина - 1-ое место pole sport профи 6-9лет

- Водопьянова Марина - 1-ое место pole sport elite 14-17

- Андреева Аня - 1-ое место hoop профи 10-13лет

- Писарева Саша - 1-ое место hoop elite 10-13лет

- Галянт Кира - 2-ое место hoop новички 6-9лет

- Неваленая Кира - 2-ое место pole sport элит 6-9лет

- Олейник Эля - 2-ое место hoop полупрофи 6-9лет

- Кобзарь Саша - 2-ое место  hoop elite взрослые

- Шоренко Женя - 3-е место pole sport elite 10-13лет

- Трофимова Полина - 3-е место pole sport новички 10 - 13 лет

Дипломы за участие получили: Волкова Саша, Михайличенко Кира, Корецкая Арина, Шульженко Лера, Скрынник Алена, Матяш Вика.

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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