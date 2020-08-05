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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:07272

В Сумской мэрии считают, что завершили реконструкцию Театральную площадь

На сайте мэрии появилось сообщение о том, что «в Сумах завершили один из самых масштабных проектов 2020 года - реконструкцию Театральной площади».

При этом забыли сказать, что это окончание работ только по первой очереди. Вторая – за театром им. Щепкина – ожидается позже, если вообще будет сделана, так как по факту Театральную площадь начали реконструировать еще в 2015 году урывками.

На финальном тестировании фонтанов, которое состоялось сегодня, 11 октября, и которое собрало массу народа (накануне перехода города в «красную» зону по карантину!) мэр Сум Александр Лысенко отметил, что реконструкцию запланировали еще в прошлом году, когда решили от ремонта в жилых кварталах перейти к наведению порядка в центре города.

«При планировании работ главным было то, чтобы площадь осталась зоной отдыха. Более того, чтобы здесь было больше пространства для досуга сумчан, появились благоустроенные газоны, на которых сумчане и гости города могли бы отдыхать. Мы не только капитально ремонтируем школы, садики, больницы и дороги, но и создаем современные комфортные условия для отдыха сумчан», - сказал Александр Лысенко.

Почему-то мэр забыл сказать, что было удалено несколько десятков деревьее и кустарников и теперь площадь выглядит голой.

Главным же украшением в мэрии называют модернизированные динамические фонтаны с разноцветной подсветкой, работу которых обеспечивают 35 насосов.

По словам начальника управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталия Шилова, проект предусматривал строительство новых зон отдыха, замощение тротуара, где положили плитку ООО «Керамейя», современное освещение и заменили скамейки, а также обустроили газоны с системой автоматического полива.

В дальнейшем на площади высадят новые молодые декоративные деревья и кусты, дообурудуют  и высадят на клумбах цветочные композиции, говорится в сообщении.

Реконструкцию данного объекта мэр называет одним из элементов качественного преобразования внешнего вида центральной части города. Правда, сказал, что в планах городских властей - продолжение работ по восстановлению Театральной площади уже за театром, а также реконструкция площади Независимости, детского парка «Сказка» и парка им. Кожедуба.

Общество Театральная площадь

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