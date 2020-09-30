В «красных» Сумах будут закрывать только предприятия нарушителей карантина (видео)

По его словам, каждый случая нарушение карантинных ограничений предприятиями торговли, ресторанами, спортзалами, перевозчиками будут рассматриваться отдельно во время заседаний исполкома. А пока работают мобильные группы, которые проверяют предпринимателей, работу которых, согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в «красной» нужно приостановить.
Тем временем городские власти продолжают включать фонтаны на обновленной Театральной площади, собирая тем самым толпы людей.
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