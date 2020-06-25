Как в Сумах отремонтировали пешеходный мост через Псел (фотофакт) Городские власти не смогли найти денег на ремонт Псельского моста.

Неизвестные написали на Псельском мосту в районе «Здыбанки» «Лысенко, замажь трещину», однако у коммунальщиков нашлись средства только на закраску напдписи.

Фото выставила на своей странице сумчанка Мария Махно.

«Мост на Девятке. Трещинки там до сих пор, а вот надписи уже нет. Я когда-то писала в благоустройство обращение, мне ответили что «денег нет», и, видимо, после фонтанов и не предвидится», - написала она.

Напомним: этот мост подмарафетили два года назад, но смогли сделать только освещение, покраску перил и обновить ступеньки.

Мэр Сум в начале года прославился на всю Украину, давая интервью после купания на Крещения на фоне опоры моста с надписью «Пошел на х..й». Тогда надпись тоже сумели закрасить. А вот за аварийную опору взялись только осенью, хотя сумчане писали несколько петиций, и был ответ о ремонте в третьем квартале 2019 года.