Как в Сумах отремонтировали пешеходный мост через Псел (фотофакт)

Неизвестные написали на Псельском мосту в районе «Здыбанки» «Лысенко, замажь трещину», однако у коммунальщиков нашлись средства только на закраску напдписи.
Фото выставила на своей странице сумчанка Мария Махно.
«Мост на Девятке. Трещинки там до сих пор, а вот надписи уже нет. Я когда-то писала в благоустройство обращение, мне ответили что «денег нет», и, видимо, после фонтанов и не предвидится», - написала она.
Напомним: этот мост подмарафетили два года назад, но смогли сделать только освещение, покраску перил и обновить ступеньки.
Мэр Сум в начале года прославился на всю Украину, давая интервью после купания на Крещения на фоне опоры моста с надписью «Пошел на х..й». Тогда надпись тоже сумели закрасить. А вот за аварийную опору взялись только осенью, хотя сумчане писали несколько петиций, и был ответ о ремонте в третьем квартале 2019 года.
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Мария Каша
Видимо, все финансовые средства пошли на "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии":
http://www.dancor.sumy.ua/blogs/entries/333559
.Александр Лысенко, Вам не стыдно за подобное непотребство?