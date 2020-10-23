В Сумах дали 8 лет за убийство К 8 годам лишения свободы осужден мужчина за убийство сожительницы

Сегодня, 4 ноября, к 8 голам лишения свободы осужден мужчина за убийство своей сожительницы (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Речь идет о событиях, произошедших в апреле этого года в селе на Сумщине. Мужчина вместе со своей сожительницей употребляли алкоголь, между ними возникла словесная ссора на бытовой почве, в ходе которой обвиняемый ударил женщину ножом в область шеи. От полученных травм она скончалась.

В судебном заседании обвиняемый вину признал, однако так и не объяснил, с какой целью нанес удар ножом женщине.

При назначении наказания суд учел степень тяжести совершенного преступления и ряд смягчающих обстоятельств: искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию преступления. Сразу после совершения преступления он сообщил об этом соседей, от работников полиции не скрывался, способствовал раскрытию преступления.

Судом учтено и отягчающее наказание обстоятельство - это совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.