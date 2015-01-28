На Сумщине издан альбом-монография, посвященный Никанору Онацкому К 100-летию основания Сумского областного художественного музея им. Никанора Онацкого «под елочку» музей получил подарок - альбом-монографию, посвященный выдающейся фигуре - Никанору Онацкому.

Монография «Никанор Онацкий: идентификация», изданная при содействии и финансовой поддержке Сумской облгосадминистрации, содержит как информацию о жизни и деятельности художника, искусствоведа, поэта, знатока этнографии, археологии, фотографии, музейного и охраны памятников, так и его труды - автопортреты, пейзажи, стихи.

«Активная творческая и общественная деятельность Никанора Онацкого расцвела в первой трети нового времени, обозначена Украинской революцией 1917-1921 годов, освободительным движением за независимость. Книга представляет архив плодотворного творчества художника «расстрелянного возрождения», - отметила директор художественного музея Надежда Юрченко. - Спасибо всем причастным, которые действительно хотели реализации книги об основателе и первом директоре, в то время Сумского окружного художественно-исторического музея».