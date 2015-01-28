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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине издан альбом-монография, посвященный Никанору Онацкому

К 100-летию основания Сумского областного художественного музея им. Никанора Онацкого «под елочку» музей получил подарок - альбом-монографию, посвященный выдающейся фигуре - Никанору Онацкому.

Монография «Никанор Онацкий: идентификация», изданная при содействии и финансовой поддержке Сумской облгосадминистрации, содержит как информацию о жизни и деятельности художника, искусствоведа, поэта, знатока этнографии, археологии, фотографии, музейного и охраны памятников, так и его труды - автопортреты, пейзажи, стихи.

«Активная творческая и общественная деятельность Никанора Онацкого расцвела в первой трети нового времени, обозначена Украинской революцией 1917-1921 годов, освободительным движением за независимость. Книга представляет архив плодотворного творчества художника «расстрелянного возрождения», - отметила директор художественного музея Надежда Юрченко. - Спасибо всем причастным, которые действительно хотели реализации книги об основателе и первом директоре, в то время Сумского окружного художественно-исторического музея».

Досуг Никанор Онацкий

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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