Жінки в ЗС України. Гендерна політика та рівноправ’я У вересні 2018 року було ухвалено законопроект № 6109 , який дозволив ввести зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних сил та до Закону «Про військову службу і військовий обов’язок». Це дало повноцінну можливість призначати жінок-військовослужбовців у добові наряди.

Також для них стали доступними всі посади рядового, сержантського і старшинського складів, які натепер є у ЗСУ. Тобто, Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у ЗСУ та інших військових формуваннях» уможливив виконання жінками військового обов’язку на рівних засадах із чоловіками, за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони дитинства та материнства. 22 січня 2018 року почав діяти наказ МОУ № 627 «Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців». Цей наказ дозволив жінкам розпочати військову службу на багатьох бойових посадах. Тож нині українки нарівні з чоловіками беруть безпосередню участь як у розбудові нової армії, та в її осучасненні, освоюють військові професії і специфічний функціонал там, де ще донедавна було важко уявити жінок. Тепер жінок можна залучати до виконання ширшого кола військових завдань і бойових дій. Вони отримали рівний доступ до військової кар’єри — водночас з однаковим із чоловіками обсягом відповідальності під час виконання обов’язків військової служби. Скасовано обмеження щодо служби жінок у військовому запасі і проходження ними військових зборів.

Близько 25 тисяч жінок, з яких 3,4 тисячі – офіцери, зараз проходять військову службу. З них участь в бойових діях брали більше 7 тисяч жінок-військовослужбовців. Десь біля 31 тисячі жінок працюють на цивільних посадах. Взагалі у ЗС України служить такий же відсоток жінок, як і в арміях Альянсу. В українському війську жінки складають 10,6% особового складу, а в НАТО такий показник у середньому становить 10,9%.

Жінку-військовослужбовця в Україні почали спокійно і без зайвого пафосу сприймати не як певний соціальний феномен, а як звичайного професіонала, що добровільно опановує обраний фах. Практично реалізовується Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року. Вже з цього року започатковують прийом дівчат до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Жінкам забезпечено перспективи кар’єрного зростання відповідно до рівня освіти, досвіду і результатів службової діяльності. Продовжується робота щодо створення належних умов для комфортної служби наших жінок в армії. Коштом бюджету Міноборони на біля 120 військових об’єктах досягнуто необхідних заходів, які відповідають санітарно-гігієнічним потребам жінок. У військових вишах є всі умови для того, щоб дівчата вступали до них, училися, отримували первинні офіцерські звання і розпочинали офіцерську кар’єру. В минулому році понад 160 дівчат – майбутніх офіцерів, вступили до військових вишів. Також жінки-військовослужбовці мають переваги щодо чоловіків. Наприклад, чоловік і жінка військовослужбовці, служать в одній військовій частині, займають схожі посади, отримують однакове грошове забезпечення та мають дітей віком до 14 років: у разі постановки задач із виїздом жінка-військовослужбовець на законних підставах може відмовитись від відрядження, аргументуючи це тим, що у неї є дитина віком до чотирнадцяти років. Чоловік військовослужбовець такого зробити не може. Так само чоловік-військовий зараз не може отримати відпустку по догляду за дитиною по досягнення нею трирічного віку. Тільки жінка-військова може отримати декретну відпустку в особливий період. Військовослужбовець-чоловік у відпустку по догляду за дитиною може піти лише в мирний час.

У військових комісаріатах Сумської області нарівні з чоловіками несуть службу біля 50 жінок-військовослужбовців, працюють біля 170 жінок. З них 9 жінок приймали участь в бойових діях. В ці березневі, весняні дні особовий склад чоловіків військових комісаріатів Сумської області вітає всіх жінок зі святом, бажає їм міцного здоров’я, повернення миру та злагоди на нашу рідну землю, сімейного затишку та добробуту.

Ігор Скібчик