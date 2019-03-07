Як сумська журналістки в армію служити пішла Мужній вибір чарівної сумчанки: від редактора міської газети до офіцера прес-служби оперативнного командування «Північ»

Молодший лейтенант Світлана Халімоненко, як і багато українських журналістів, з приходом на нашу землю війни стала до лав Збройних Сил України. Надзвичайно мила і чарівна, поряд з цим дуже активна й енергійна, дівчина виконувала бойові завдання на передовій в якості прес-офіцера 58-ої окремої мотопіхотної бригади.

Світлана родом з древнього міста Глухів. Тут вона, після завершення навчання на кафедрі журналістики Сумського державного університету, працювала в прес-службі міськради, а згодом – редактором міської газети «Народна трибуна». Саме завдяки своїй непосидючості, бадьорості й працьовитості вона швидко здобула міцний авторитет серед місцевих журналістів, завжди була в гущі подій, впевнено керувала журналістським колективом і завжди досягала визначеної мети. А поряд з професійною діяльністю постійно займалася спортом, завдяки заняттям плаванням й важкою атлетикою підтримувала себе у чудовій фізичній формі.

Коли Глухів став місцем дислокації 16 батальйону 58 бригади, Світлана постійно спілкувалася з офіцерами та солдатами частини, допомагала в облаштуванні військового містечка, а згодом пішла до військкомату.

За два місяці напруженої підготовки у 179-му об'єднаному навчально-тренувальному центрі військ звязку в Полтаві дівчина здобула спеціальність радіотелефоніста. Та командування бригади, зваючи, що Світлана має досвід роботи в журналістиці, вирішило, що її доцільніше залучити до роботи в прес-службі бригади.

У серпні 2017 року старший солдат Світлана Халімоненко у складі бригади прибула на фронт. Підрозділи частини тримали позиції в районі Бахмутської траси на Луганському напрямку. Світлана готувала інформаційні повідомлення про життєдіяльність частини, вела сторінку бригади на ресурсі Фейсбук, опікувалася бригадною пресою, підтримувала зв’язок з місцевими журналістами, а також постійно особисто супроводжувала цивільних журналістів на предові позиції, взводні та ротні опорні пункти бригади поблизу Кримського, Трьохізбенки, Новотошківського. За зразкову службу в грудні дівчині приисвоїли звання молодшого сержанта.

Наступної ротації Світлана, яка вже мала досить велий досвід роботи, була відряджена до штабу оперативно-тактичного угруповання «Північ», де виконувала обов’язки офіцера міжвідомчої мобільної прес-групи. У складі виїзних груп працювала на всіх «найгарячіших» точках Луганського напрямку: Станиця Луганська, Щастя, Кримське, Попасна, Зайцеве тощо.

— В дитинстві я мріяла служити у війську, але до війни навіть і гадки не мала що це дійсно станеться, наскільки кардинально зміниться моє життя, переформатуються критерії в оцінці людей і вчинків, а головною справою мого життя стане військова служба, — ділиться Світлана.

Нині Світлана офіцер прес-служби оперативного командування «Північ», їй дуже подобається працювати в колективі дійсно справжніх людей, вона трішечки сумує за рідною бригадою і мріє про нові досягнення і звершення у професійній діяльності.

А найбільшим визнанням професіоналізму Світлани є численні заохочення від командування, позитивна оцінка старших колег по роботі, а також годинник від Президента України. Його їй, як оцінку за високий професіоналізм і активну громадянську позицію, під час урочистостей в Києві вручила перша леді України Марина Порошенко.

Відділення спеціальних кореспондентів Інформагентства Міноборони (м.Чернігів)

Підполковник Олександр Парій