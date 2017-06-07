Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області 1 квітня стартувала перша в Україні Програма медичних гарантій – перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту. Договори з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) на надання медичних послуг за цією програмою станом на 2 квітня підписали 1640 закладів спеціалізованої медичної допомоги.

Ще 22 заклади очікують на підписання, серед них 6 – комунальних і 16 – приватних. Отже, практично всі комунальні медичні заклади (районні, міські, обласні лікарні) країни увійшли в реформута будуть отримувати кошти за договором із НСЗУ. Відсьогодні гроші «підуть» за пацієнтом у поліклініки та спеціалізовані заклади.

УСумськійобласті 42 медичнізаклади спеціалізованої (вторинної та третинної) допомоги отримали пропозиції від НСЗУ про укладання договору. За Програмою медичних гарантій лікарні області отримають 1,19 млрд грн протягом року.

Загалом у Сумській областіпідписано договорів на 40пакетівпріоритетних послуг. 9лікареньрегіону уклали договори на медичну допомогу під час пологів, 3 лікарні надаватимуть допомогу у складних неонатальних випадках(допомога новонародженим). Якісну медичну допомогу у разі гострих інсультів за договорами із НСЗУ надаватимуть 7лікарень, а в разі гострих інфарктів – дві. У 19-ти лікарняхСумщини будуть проводити безоплатні дослідження на раннє виявлення раку.

Відтепер лікарні отримуватимуть гроші за медичні послуги, надані конкретному пацієнту. Ефективні лікарні, які обиратимуть пацієнти, зможуть збільшити своє фінансування за новою системою. Приблизно у 40 % мед закладів збільшився бюджет порівняно з минулорічним державним і місцевим фінансуванням. У 67 % закладів бюджет за Програмою медичних гарантій більший, ніж за фінансування через медичну субвенцію.

Узагалі Програма медичних гарантій порівняно з медичною субвенцією збільшує фінансування на цілунизкумедичнихпослуг – гемодіаліз, лікування інсульту та інфаркту, надання акушерської та неонатальної допомоги, онкологічне лікування. Уперше виділено окремі кошти на паліатив (мобільний і стаціонарний) та медичну реабілітацію.

Для забезпечення Програми медичних гарантій спрямовано 70,4 млрд грн. Приблизно 18,7 млрд грн отримає первинна ланка, усі заклади якої (понад 1500) переуклали договори із НСЗУ. Також підписано контракти з усіма центрами екстреної медичної допомоги (в Україні їх 25), на оплату послуг яких передбачено близько4,7 млрд грн.

Програма медичних гарантій –це перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно. Скористатися ними може кожен громадянин України, а також особи, прирівняні до громадянства. Аби отримати доступ до безоплатних послуг, пацієнт повинен мати направлення від лікаря первинки (для цього спочатку потрібно укласти декларацію із сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром) або лікуючого лікаря. Направлення не потрібне до гінеколога, психіатра, стоматолога та нарколога. Екстрена медична допомога надається безоплатно кожному і незалежно від наявності декларації.

Оксана Мовчан, очільниця НСЗУ: “Національна служба здоров’я має договір з практично усіма комунальними медичними закладами, які надають весь спектр медичноїдопомоги. Пацієнт із 1 квітня отримує перелік гарантованих медичних послуг і вільний вибір лікаря не лише на первинці, а і для спеціалізованої допомоги. Відтепер місце реєстрації жодним чином не впливатиме на те, де людина зможе лікуватися. Критерієм вибору місця надання послуги буде наявність медичного обладнання, якість та комфорт. НСЗУ заплатить тому медичному закладу, який обере пацієнт. Наше головне завдання – зменшити смертність українців від серцево-судинних та онкологічних захворювань, а також покращити допомогу під час пологів і неонатального періоду. На 2020 рік це пріоритетні послуги в Програмі медичних гарантій. Їм ми будемо приділяти особливу увагу.”

Андрій Віленський, директор Департаменту договірної роботи НСЗУ: “Національна служба здоров’я має договір практично зі всіма комунальними медичнимизакладами, які надають цілий спектр медичної допомоги. Медичнізаклади практично вусіх регіонах подалися на 26 пакетів медичних послуг, тому вся потрібна медичнадопомога буде доступна мешканцям цих областей. Закладиготувалися до реформи, більшість з них отримає, за новою системою фінансування, більше коштів, аніж за субвенцією. Як незалежні підприємства, вони зможуть самостійно розпоряджатися цими коштами, і ми впевнені, що це піде на користь і закладу, і лікарям, і всій громаді.”

Інна Іваненко, виконавчий директор БФ “Пацієнти України”: “Для пацієнтів початок реформи вусіх комунальних медичних закладах країни – це свято! Тепер ми будемо знати, які медичні послуги гарантує держава, і точно будемо впевнені, що їх оплатить Національна служба здоров’я України. У нас запрацює вільний вибір лікаря та можливість лікуватися у найкращих. А медична система в Україні нарешті перезавантажиться: успішними стануть ті лікарні, в якихнадаватимуть якісні послуги. І це найголовніше для пацієнтів.”

Олександра Балясна, голова ГО “Ранні пташки”: “Наша організація об’єднує батьків дітей, народжених передчасно. В Україні 12 % малюків приходять у світ раніше. Це 20 000 дітей щорічно. За нашими підрахунками, у середньому родина, в якій народилася така дитина, витрачає на її виходжування понад 100 000 грн – це дуже великі витрати для звичайної української cім’ї. Тому для нас дуже важливо, що неонатальна допомога стала одним із пріоритетів у Програмі медичних гарантій на 2020 рік і НСЗУ оплатить допомогу, надану кожній дитині, яка народилася передчасно.”

Запровадження Програми медичних гарантій – великий крок України до універсального медичного покриття, коли кожен громадянин зможе реалізувати своє конституційне право на якісну, безпечну та доступну медичну допомогу від держави.

Довідка

Безоплатні медичні послуги доступні в лікарнях, що уклали договори із НСЗУпо кожній області можна знайти на сайті НСЗУ за посиланням:

https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/smd-contracts

Перелік лікарень за областями, які визначено опорними у боротьбі з коронавірусом можна знайти на дешборді НСЗУ за посиланням:

https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/smd-contracts