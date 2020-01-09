Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...» Глуховский пограничник рассказал, что изменилось в его жизни через 7 лет после того, как закрыл собой гранату террориста.

- Николай, сначала хотим поздравить вас и ваших коллег с профессиональным праздником. Это стало поводом собраться сегодня на разговор. 7 лет назад на всю Украину прозвучали фамилии глуховских пограничников Николая Уска и Руслана Божко. Последний до сих пор работает на пункте пропуска «Бачевск», сегодня он на смене. Пожалуйста, давайте вместе вспомним то злополучное событие, которое перевернуло жизнь вашей семьи.

- Октябрь 2013 года. ПП «Бачевск». В Украину заезжает бус с молдаванами. В нем гражданин России, которого 12 лет разыскивал Интерпол. То есть это тот, кто в свое время совершал теракты. И ехал он в Украину для создания и обучения групп людей, которые будут совершать теракты. Как раз в это время я был старшим на въезде. Руслан - на осмотре с собакой. Находит его, заходим в вагончик, обнаруживаем, что паспорт фальшивый. Когда россиянин услышал, что вызвали ребят с металлоискателем, понял, что дальше дороги нет, вырывает чеку гранаты. Все...

- Откуда он ее достал, это же не игрушка какая-то?

- У него граната была на груди прикреплена. А чеку вырвал зубами. Просто знал, что всякое может быть, поэтому пошел на крайнюю меру.

- И в этот момент вы закрыли его собой...

- Он хотел на улицу выскочить. Я не дал этого сделать, накрыл собой, и тут граната взорвалась. Как было: водитель-молдаванин, который тоже был с террористом, в этот момент первый выскакивает из вагончика и сразу падает. Тот, вероятно (хотя на суде сказали, что нет), предупредил его. И россиянин тоже хотел выскочить, когда в зубах чека висела... Разумеется, если он выбежит на улицу, то будет горе... В вагончике - только мы с Русланом. За дверью - куча людей, путешествующих с детьми. Молодые ребята подходили как раз с металлоискателем. От такого взрыва многие пострадали бы.

- Да, и Бог подарил вам за это жизнь... Далее было лечение, реабилитация?

- Дальше три года больниц, три клинические смерти, двадцать операций...

- Двадцать?!

- Двадцать. Мелкие потом уже не считали, ежегодно вынимаем осколки, которые выходят. На лице, руке...

- У вас очень повредило руку и глаз. Но я вижу, что сейчас вы способны работать рукой. Есть протез?

- Не полностью все функции восстановлены, но я могу себя обслуживать. Глаза нет, стоит протез. А руку спасли. Мне сначала поставили протез на сосуды, чтобы хоть как-то запустить кровь, сохранить хотя бы то, что осталось (а была только разломана кость и куски кожи). Все клиники мира, к которым мы обращались, отказали. Сказали, что могут только ампутировать руку. Только в Израиле пообещали помочь за 68000 долларов. Если бы даже мы продали квартиру и машину, не смогли бы собрать такую сумму. Обращались к глуховчанам, ко всем людям за помощью, но ничего не получилось, сумму не собрали. Поехали в Киев.

- То есть иностранные медики отказались, а украинские спасли?

- Да. Мы сами уже связались с профессором из Клиники ортопедии и травматологии, что в Киеве. Кстати, он оказался нашим земляком, родом из Кролевца. Посмотрел-посмотрел и... взялся! Работу руки в запястье не стали восстанавливать. Здесь кости раздроблены, как червями избиты. Поэтому в этом месте не двигается. В локте в то время рука тоже не сгибалась, потому что просто нечем было подтянуть: ни сухожилия, ни мышц. Поэтому вставили два штыря, вырезали из ноги сухожилия и намотали на них, мышцы нарастили. Это как трансформер. В институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова делали сосуды. Тоже намучились изрядно. Вставили за 70 тысяч протез, через день - температура 40. Мы на машине - снова на операцию. Непроходимость сосудов. Этот выбрасывают, снова покупаем, ставят новый протез. Опять температура, ищут непроходимость, снова режут. Одним словом - боролись...

- Вы, наверное, вынуждены были переучиваться все делать левой?

- Да, теперь уже двумя умею писать (шутит). Труднее всего было с одним глазом. Месяца три - это было жестко! И падал, и оступался, и брать ничего не мог. А потом мозг перестроился, сейчас уже ничего не замечаю. Знаете, человек привыкает ко всему. Главное, не складывать рук, потому что тогда ничего не получится. А если собраться духом, то все будет хорошо.

- Говорят, что ваш случай настолько исключительный, что даже диссертацию по нему написали?

- И такое было. Более того, есть книга по травматологии, которую выпустили в институте Шалимова, в ней целая глава посвящена моему случаю, даже с фото. Врачи хорошо намучились. Например, было такое, что часть руки постоянно чернела. Уже не знали, что делать, ведь будто очистили все. Тогда позвонили врачу старенькому, который когда-то был в Афганистане и имел дело с такими взрывчатыми ранами. Он приехал, объяснил, наладилось. Когда меня только после Глухова привезли в пограничный госпиталь в Киев, пришел в палату хирург, тоже уже очень старый, который оперировал еще самого Шалимова. Он услышал, что есть такой случай, и захотел увидеть. Затем позвонил в институт Шалимова и говорит: коллеги, у вас такого еще не было, не хотите побороться? Наши украинские врачи оказались лучшими в мире, не побоялись.

- Вы получили награду за этот поступок. А какую финансовую поддержку от государства?

- Орден «За мужество III степени». Получаю пенсию по инвалидности. Через полгода началась война, таких, как я, стало очень много, поэтому... Молодые ребята погибали... Мне много помогала местная власть. Все сплотились, искали врачей, средства, учреждения. Мы очень благодарны.

- Знаю, что ваши дети тоже пошли в пограничники?

- Дочка заканчивает в этом году Хмельницкую пограничную академию. Выпускается, у нее уже сейчас начинаются госэкзамены. Младший сын учится в Польше, отцовскими стопами не пошел.

- Дочка такое решение принял уже после того, как с вами случилась беда. Это не остановило ее, и вы позволили?

- Она давно хотела... Я правдами и неправдами не пускал. Год она отучилась в Киеве в педагогическом имени Гринченко. Когда исполнилось 18, приехала и говорит: «Папа, я уже взрослая, буду решать сама. Педагогика - это не мое. Не могу, когда приходит сопляк малый в саду на практике и говорит, чтобы ему не указывала, потому что папа придет, и мне будет плохо. Пойду в пограничную академию». Сдала заново ВНО, поступила, как хотела. Она у нас врожденный лидер, будет военный человек, одним словом.

- После всего, что пережили, не жалеете, что когда-то выбрали именно этот путь? Вам нравилась работа?

- Я там 23 года отслужил! Конечно, нравилось, это мое, ни о чем не жалею. Это были прекрасные годы жизни. До сих пор общаюсь с коллегами, рад всегда их видеть. Конечно, к работе уже не вернулся из-за травмы, вышел на пенсию.

Занимаюсь семьей и детьми. Жене пришлось вернуться работать, хотя была уже на пенсии. Она у меня тоже пограничница. Как понимаете, тяжело на одну пенсию, да еще и постоянно необходимо было лечиться, дети учатся, надо помогать. Мое увлечение сейчас - это грибы. Дождаться не могу нового сезона. Езжу на рыбалку, часто с женой, она у меня ангел-хранитель.

- Жену называете ангелом-хранителем, потому, что все эти страшные времена была рядом с вами?

- Ой, если бы не она... Заслуга жены 98% того, что я выжил. Она не пускала туда... Все прошла: реанимации, клиники. Она умудрялась заходить даже туда, куда другим категорически запрещали. В реанимации в Шалимова сидела, каждые 15 минут закапывала глаза, вытирала, переворачивала, чтобы не было пролежней. Я тогда весил 43 килограмма. Заведующий кричал, выгоните немедленно, а медперсонал говорит - ее не выгонишь, потому что говорила, что будет под дверью на полу спать. Тогда казалось, если отойдет хоть на 10 минут, я почувствую, что ее нет, и все... Так три года со мной по больницам и проезжала.

Алина Степанова, Неделя