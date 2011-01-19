Экономика

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
17.01.2020 13:542133

Что известно о новом арендаторе Котельной Северного промузла

Как выяснилось в конце года, для Сумского НПО, в ведении которого находится Котельная северного промузла, обслуживающая центральную и северную части Сум, пообещать начать отопительный сезон, причем с условием повышения тарифов, на которое пошли городские власти летом прошлого года, – еще не значит провести его и благополучно закончить.

Выходит, что повышая тарифы сумчанам, власти решали исключительно свои интересы: нужно было отчитаться о готовности к отопительному сезону. А как он пройдет, - оказывается, это уже другой вопрос. И этот вопрос возник как раз в середине зимы. Теперь обещания завершить нынешний отопительный сезон и обеспечить проведение следующего городским властям приходится брать у другой фирмы - ООО «Энержи Сервис». как отмечалось на заседании исполкома, единственной, согласившейся стать арендатором Котельной северного промузла.

Примечательно следующее: согласно Госреестру юридических лиц и ФЛП, ООО «Энержи Сервис» - предприятие, которому нет и года (зарегистрировано в Киеве 18 марта 2019 года) с уставным капиталом всего в 1 тыс. грн. Основной вид деятельности - ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования промышленного назначения. Кроме основного, в госреестре у предприятия указаны еще с полсотни КВЭДов. Основатель, руководитель и конечный бенефициарный владелец (контролер) ООО «Энержи Сервис» - Куник Дмитрий Олегович 1974 года рождения, проживающий в Киеве. Примечательно, что раньше Куник Дмитрий Олегович возглавлял управление делами центрального аппарата НКРЭ и большинство его бывших коллег до сих пор продолжают работать в НКРЭКУ.

На сайте госзакупок Prozorro ООО «Энержи Сервис» засветилось дважды: совсем недавно став победителем двух тендеров, объявленных в один день (2 декабря прошлого года) зарегистрированным в Киеве ООО «Брокэнергия», на поставку Ахтырской ТЭЦ вентилятора первичного воздуха ВДН-15-1500 с частотным преобразователем (сумма договора – 719 350 грн) и частотного преобразоваителя (сумма договора – 260 650 грн). Обе сделки были заключены в считанные минуты после публикации тендерного предложения (первая - через минуту (!), вторая - через четыре минуты), с единственным участником – ООО «Энержи Сервис» по ожидаемой заказчиком цене. Такая поспешность может быть признаком предварительной договоренности между заказчиком и поставщиком.

С 1 января 2020 года вступили в силу распоряжения вр.и.о. главы ОГА Ирины Купрейчик от 27 декабря прошлого года, в соответствии с которыми ООО «Энержи Сервис» получило лицензии на производство и поставку тепловой энергии сроком на год. Как говорится в распоряжении, в случае невыполнения предприятием лицензионных условий, они могут быть аннулированы.

Можно предположить, что новый арендатор Котельной Северного промузла станет всего лишь «юридической крышей» для прежнего поставщика, счета которого арестованы исполнительной службой. А что касается ареста счетов СНПО, то хочется взять «на слабо» депутатов от «Слуги народа» (в том числе и троих сумских – Татьяну Рябуху, Игоря Васильева и Михаила Ананченко), которые во время парламентской предвыборной кампании на встрече с гендиректором предприятия Владимиром Лукьяненко обещали обратиться в Министерство юстиции по поводу прекращения давления исполнительной службы на СНПО. Хотя изначально было понятно: с правовой точки зрения перспектива обещания абсурдна. Однако оно имело место быть, и теперь стала очевидной его цена.

Экономика КСПУ Отопление Энержи Сервис
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