Зміни в адміністративному судочинстві України У Зарічному районному суді м. Суми розповіли про новели Кодексу адміністративного судочинства України.

До відому мешканців міста Сум та практикуючих правників.

Починаючи з 15 грудня 2017 року набрала чинності нова редакція Кодексу адміністративного судочинства України від 03 жовтня 2017 року.

Оновлений Кодекс адміністративного судочинства України містить зміни до більшості статей, тому, якщо Ви маєте намір звернутися до адміністративного суду за захистом своїх прав, ознайомтесь зі змінами, про які буде йти мова в даному повідомленні.

Так, відповідно до вимог ст. 20 КАС України, починаючи з 15 грудня 2017 року, Зарічному районному суду м. Суми як адміністративному суду за предметом підсудні:

1) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;

2) адміністративні справи, пов’язані з виборчим процесом чи процесом референдуму, в тому числі щодо:

уточнення списку виборців;

3) адміністративні справи, пов’язані з перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України, в тому числі щодо:

примусового повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства; примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України;

4) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах, визначених пунктами 1-3 частини першої цієї статті.

Таким чином, маючи намір оскаржити наприклад: постанову інспектора патрульної служби (чи інше рішення суб’єкта владним повноважень) щодо притягнення до адміністративної відповідальності, а ця категорія справ найчисленніша з перерахованих вище, особа, яку було притягнуто до адміністративної відповідальності, має право звернутися до Зарічного районного суду м. Суми як до адміністративного суду першої інстанції. Однак, такий адміністративний позов повинен бути поданий до суду з урахуванням особливостей територіальної підсудності, викладених у ст.ст. 25-26 КАС України.

Звертаємо увагу на ряд новел, які в попередній редакції Кодексу були взагалі відсутні.

Так, п. 2 ч. 1 ст. 29 КАС України визначено, що суд передає справу на розгляд іншого адміністративного суд, якщо при відкритті провадження у справі суд встановить, що справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду.

Крім того, ч. 8 вказаної статті передбачає, що передача адміністративної справи з одного суду до іншого відбувається на підставі відповідної ухвали, яка підлягає оскарженню, та здійснюється не пізніше наступного дня після закінчення строку на оскарження такої ухвали, а в разі подання апеляційної скарги - після залишення її без задоволення.

Тобто, позивачам слід бути уважними щодо вибору адміністративного суду у тому випадку, коли Закон надає можливість звернутися до адміністративного суду за вибором позивача (територіальна підсудність).

Однак, ч. 3 ст. 30 КАС України визначає, що справа, прийнята адміністративним судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута і в тому випадку, коли в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому адміністративному суду.

У Кодексі адміністративного судочинства України, що почав діяти з 15 грудня 2017 року, законодавець визначив, що учасники справи повинні письмово викладати свої вимоги, заперечення, аргумент, пояснення, міркування щодо предмету спору та виключно в заявах по суті справи.

Заявами по суті позову Закон визначає: позовну заяву; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.

Підстави, час та черговість подання заяв по суті справи визначаються цим Кодексом або судом у визначених Кодексом випадках.

Частиною 2 статті 269 КАС України законодавець встановив, що копії позовної заяви та доданих до неї документів направляються відповідачу й іншим учасникам справи на офіційну електронну адресу, а за її відсутності - електронною поштою, якщо така відома суду, або надаються для ознайомлення в судовому засіданні у справах в тому числі щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності, адміністративних справ пов’язаних з виборчим процесом, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України, тощо.

У свою чергу законодавець поклав на позивача обов’язок зазначити в позовній заяві відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси або адреси електронної пошти сторін ( п. 2 ч. 5 ст. 160 КАС України «Вимоги до позовної заяви»).

Слід звернути увагу, що у п. 13 ч. 1 ст. 4 КАС України законодавець визначив, що судовим рішення суду першої інстанції, в якому вирішуються позовні вимоги – є рішення суду, а не постанова, як було в попередній редакції Кодексу.

Змінились, збільшилися строки апеляційного оскарження судових рішень.

Так ч. 1 ст. 295 КАС України визначено, що апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Слід зазначити, що законодавець потурбувався щодо порядку введення в дію новел в адміністративному судочинстві.

Розділом VII «Перехідні положення» КАС України в редакції, що діє з 15 грудня 2017 року, встановлено порядок введення в дію змін до цього Кодексу з урахуванням ряду особливостей.

- справи Зарічного районного суду м. Суми провадження у яких відкрито до 15 грудня 2017 року, тобто до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу (п.10 Перехідних положень);

- заяви і скарги, подані до Зарічного районного суду м. Суми до 15 грудня 2017 року, провадження за якими не відкрито на момент набрання Законом чинності, тобто на 15 грудня 2017 року, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу. Такі заяви чи скарги не можуть бути залишені без руху, повернуті або передані за підсудністю, щодо них не може бути прийнято рішення про відмову у прийнятті чи відмову у відкритті провадження за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, якщо вони подані з додержанням відповідних вимог процесуального закону, які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу (п.12 Перехідних положень);

- до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні, касаційні скарги подаються учасниками справи через Зарічний районний суд м. Суми у паперовому вигляді (п.15.5).

Звертаємо увагу мешканців міста Суми та практикуючих правників про необхідність дотримуватися визначених Кодексом адміністративного судочинства України положень.

Маємо надію, що коротка інформаційна довідка суду допоможе Вам під час звернення до Зарічного районного суду м. Суми, захистити свої порушені права чи надати кваліфіковану правничу допомогу.

Лілія Герасименко, помічник судді