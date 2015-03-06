Михайловская целина, которую мы теряем Как раздерибанили охранную зону «Михайловской целины» и что осталось от заповедника к его 90-летию

Уникальная территория в Лебединском районе при умелом подходе вполне могла бы стать частью международного туристического маршрута и визитной карточкой Сумской области, однако ответственные лица даже к юбилею не удосужились установить указатели. Более того, идет планомерное сокращение заповедной территории: кукурузные поля агрофирмы «Райз» уже вплотную подступили к воротам заповедника. Есть еще один неприятный момент: из-за того что президентский указ 2009 года по предоставлению Михайловской целине самостоятельного статуса до сих пор игнорировался, заповедник, являясь частью Украинского степного природного заповедника с центром управления на оккупированной территории, утратил часть важной научной и юридической документации. И самое неприятное: как выяснили общественные активисты, в результате манипуляции с цифрами при подготовке указа заповедник лишился 300 га площади охранной зоны. Так что день рождения Михайловской целины получился грустным праздником.

Чтобы рассказать об этом, инициативная группа во главе с экс-директором заповедника «Михайловская целина» (1976-90 гг.) Лидией Шеремет организовала «круглый стол» в Сумском пресс-клубе 4 июня. Поддержало лебединских активистов Сумское областное общественное объединение «Майдан». Однако апеллировать было не к кому – приглашенные представители власти (как лебединской, так и областной) на мероприятие не явились, за исключением экологической инспекции в Сумской области.

Немного истории по случаю дня рождения

Как рассказала Лидия Шеремет, природный степной заповедник «Михайловская целина» был создан 13 июля 1928 года постановлением Сумского окружного избиркома на землях, которые до 1917 года были выпасами и сенокосами Михайловского конного завода графа Капниста (как заповедник местного значения). А впервые высказал мнение о целесообразности заповедания этой уникальной целинной степи, находившейся в Лебединском уезде Харьковской губернии, известный ботаник, профессор Харьковского императорского университета Валерий Иванович Талиев, который с другими учеными в 1906-1916 годах исследовал состояние естественных кормовых угодий - пастбищ и сенокосов, а также целинных степей конных заводов южных губерний.

Согласно решению о создании заповедника, выделялось 175 десятин (332,5 га) непосредственно под заповедные земли и устанавливалась охранная зона вокруг с особым режимом использования шириной в 1 км, что составляло примерно 800 десятин (1520 га). Подтверждение изначальной площади заповедника инициативная группа нашла в Госархиве Сумской области, как и другие важные документы. К примеру о том, что в 1947 году постановлением Совета Министров УССР Михайловской целине был присвоен статус заповедника государственного значения. В 1961 году постановлением Совмина УССР был создан Украинский государственный степной заповедник, в состав которого Михайловская целина вошла на правах отделения. А в 1972 году постановлением Совмина УССР вокруг двух из четырех отделений - Хомутовская степь (часть Донецкой области, ныне неподконтрольная Украине территория) и Михайловская целина -утверждено создание охранных зон шириной до 1 км.

В 1985 году общим решением Академии наук УССР, Госкомитета СССР по охране природы и Министерства сельского хозяйства было утверждено «Положение об охранных зонах Украинского государственного степного заповедника, находящегося в ведении Академии наук Украинской ССР». Согласно этому положению, охранная зона филиала «Михайловская целина» составляет 830 га угодий колхоза «Красная звезда», ее ширина с северной стороны составляет 1 км, а вдоль восточной и юго-восточной стороны - 600 м (в связи с тем, что там находится с. Октябрьское).

В 1987 году Сумской филиал института «Укрземпроект» изготовил карту земельных угодий колхоза «Красная звезда» с указанием территории непосредственно заповедника и охранной зоны. Также был изготовлен план расположения предупредительных знаков границ охранной зоны.

В 1988 году решением исполкома Сумского облсовета народных депутатов «Об усилении охраны и обустройстве заповедника «Михайловская целина» Лебединского района» была утверждена согласованная с Академией наук УССР охранная зона заповедника площадью 830 га и комплекс других мероприятий.

После 1988 никаких решений Сумского облсовета, Совета Министров УССР, Кабинета Министров Украины, Академии наук Украины, других уполномоченных органов власти об изменении площади заповедника и режима использования охранной зоны вокруг него не принималось, - говорит Л.Шеремет.

Чья земля?

По свидетельству Лидии Шеремет, Госакт на пожизненное землепользование земельным участком заповедника площадью 202,4 га в 1988 году был издан Лебединским отделом земельного устройства в двух экземплярах, один из которых должен храниться в архивах органов землеустройства. Второй экземпляр был передан в центральную усадьбу Украинского государственного степного заповедника - в с. Хомутово Новоазовского района Донецкой области. В настоящее время это оккупированная, неподконтрольная Украине территория.

- В Положении об «Украинском степном природном заповеднике», утвержденном приказом Министерства охраны окружающей природной среды в 2008 году, говорится, что оформлены Государственные акты на право постоянного пользования земельными участками, и перечисляется ряд участков с указанием площади. Однако где хранятся эти акты - нам неизвестно, - говорит Л.Шеремет. - По имеющейся информации из центральной усадьбы заповедника «Хомутовская степь» материалы многолетних научных исследований, гербарии, коллекции птиц, почв, научная библиотека и т.д. (включая научные отчеты и материалы Михайловской целины) вывезены в РФ. А действующий директор обратился в Госдуму РФ по вопросу финансирования! Можно предположить, что и экземпляр Госакта 1988 года и иные акты вместе с другой документацией Украинского степного природного заповедника также были вывезены оккупантами на территорию РФ. Обращение о финансировании и факт вывоза документации подтверждается публикациями в журнале «Степной бюллетень», издаваемый в Новосибирске, где сказано: территории южных степных природных заповедников, в том числе крымских, включены в перечень объектов природно-заповедного фонда РФ. О какой-либо реакции на это со стороны МИД Украины, Национальной Академии наук Украины, Министерства экологии Украины и других государственных органов и учреждений нам неизвестно. Как и нет данных о предании этому факту резонанса на международном уровне.

Зачем был нужен указ президента?

Указом Президента Украины от 11 декабря 2009 заповедник «Михайловская целина» должен был получить статус самостоятельного природного заповедника Украины. Но, как утверждают активисты, никаких действий по выполнению этого Указа до марта 2018 г. не осуществлялось - ни Национальной Академией наук Украины, ни Министерством экологии, ни Кабинетом Министров Украины, ни Сумской облгосадминистрацией, ни департаментом экологии Сумской ОГА, ни Сумским областным советом.

Между тем значительная часть охранной зоны, непосредственно граничащая с нетронутым заповедным ядром, с начала 2000 годов с грубым нарушением положения об ее использовании распахивалась и засевалась сельскохозяйственными культурами (подсолнечником, кукурузой, пшеницей, соей) при попустительстве областных властей и Лебединского района.

- Из 332,5 га непосредственно заповедных земель (на момент создания заповедника в 1928 году) и примерно 1520 га охранной зоны вокруг с особым режимом использования шириной в 1 км по состоянию на 1988 г. нетронутое ядро ??составило только 202,4 га и охранная зона вокруг заповедной части - 830 га. А в 2009 году при подготовке указа президента без каких-либо оснований, решений и документов были указаны 882,9 га уже как общая площадь заповедника вместе с охранной зоной! – акцентирует внимание на манипуляциях с цифрами координатор Сумского областного общественного объединения «Майдан» Юрий Тыщук. - Мало того, из приложения к указу следует: кроме значительного уменьшения совокупной площади неприкосновенного ядра заповедника и его охранной зоны с 1032,4 га (202,4 + 830га), произошла еще и подмена части земель охранной зоны на земельные участки, территориально вообще не граничащие с заповедником и расположенные в трех-пяти и больше километрах - в соседнем Недригайловском районе.

По мнению Ю.Тыщука, это могло быть сделано для сокрытия неправомерного использования земель охранной зоны и фактического вывода около 300 га из-под действия режима охранной зоны. Т.е. под видом выполнения указа президента попытались подменить одни земли другими - малоценными в научном смысле участками, которые ни территориально, ни каким-либо другим образом не связаны с заповедными территориями. По состоянию на 2017 год территория охранной зоны уменьшилась на 300 га и составляет всего 530 га. Никаких документов, постановлений, указов об уменьшении территории охранной зоны, изменении ее конфигурации и режима использования не существует.

Об этом активисты сообщили в управление СБУ Сумской области.

Кто сеет и пашет

Департамент экологии и природных ресурсов Сумской облгосадминистрации сообщил общественному совету при Лебединской райгосадминистрации, что 300 га земли переданы частной компании «Райз» для выращивания пропашных культур: подсолнечника, кукурузы, пшеницы. Показательно, что в этом году часть охранной зоны, непосредственно граничащая с заповедником, снова засеяна кукурузой.

Такое использование категорически запрещено Положением об охранной зоне «Михайловская целина», согласованным и утвержденным приказом Госкомитета по охране природы 1985 года и решением Сумского облсовета от 1988 года. Еще летом 2017 года Государственной экологической инспекцией в Сумской области составлены акты о нарушении природоохранного законодательства в отношении режима сенокошения территории заповедника и направлены в суд. К этому времени судебных решений нет.

С 2011 года компания «Райз» принадлежит Ukrlandfarming Олега Бахматюка – одного из богатейших бизнесменов Украины. А до этого (на момент подготовки указа президента в 2009 году) «Райз» принадлежал его основателю Виталию Цехмистренко - народному депутату Украины 4-го созыва (04.2002-05.2006), избирательный округ №155, Ривненской области, блок политических партий «Блок Виктора Ющенко «Наша Украина».

Тайные пожары на фоне явного игнорирования

Как сообщили активисты, кроме незаконного использования охранной зоны, отсутствует также и надлежащий противопожарный контроль. В последнюю неделю марта 2017 г. три дня горела охранная зона, затем огонь перекинулся на территорию самого заповедника. Сгорело, по приблизительным, подсчетам около 80 га целинной степи. Выезжали тушить пожар лебединские пожарные. Но информация о пожаре на территории природоохранного объекта государственного значения скрывается руководством - как заповедника, так и района и области. Весной 2018 года в охранной зоне заповедника снова произошел пожар, информация о котором снова скрыта.

В ноябре 2017 года, в связи с бездействием органов исполнительной власти Сумской области, ОО «Украинская экологическая лига «Зеленый мир» и ОО« Сумское областное отделение Всеукраинского объединения ветеранов» направили коллективное обращение к президенту Украины, изложив проблемы заповедника. Как сообщили из Администрации Президента, даны соответствующие поручения Кабмину и Генпрокуратуре Украины. От КМУ и ГПУ активисты так и не получили информации о результатах рассмотрения своего обращения.

Чтобы сохранить Михайловскую целину общественные активисты требуют проведения расследования, установления действительных границ заповедника и охранной зоны, устранения допущенных манипуляций при их определении, привлечения к ответственности виновных в незаконном уменьшении охранной зоны и нарушениях режима ее использования.