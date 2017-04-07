Дважды народный В Сумах поставили спектакль с участием двух Народных артистов Украины.

Во вторник, 12 сентября, в Театре для детей и юношества состоялся предпремьерный показ спектакля «Минтай и Женуария», посвященный 50-летию служения театру Народной артистки Украины Александры Сокол.

В спектакле задействованы два Актера – мы не зря написали это слово с большой буквы, потому что оно полностью соответствует действительности, ведь речь идет о двух Народных артистах Украины – Александре Сокол и Владимире Хорунжем.

Автор пьесы — российский актер, режиссер и драматург Николай Коляда. Спектакль повествует об актерской судьбе, в которой навсегда переплетаются игра и жизнь.

Сама по себе пьеса достаточно спорная, текст пересыпан бытовой лексикой, но, как известно, искусство всегда возникает на сопротивлении формы, и сделать нечто возвышенное на базе такого приземленного материала – не только интересная актерская задача, но и режиссерский вызов для Александры Сокол, как постановщика спектакля.

В целом, отметим самое главное – спектакль получился честным. А два таких больших актера как А. Сокол и В. Хорунжий сумели великолепно сыграть действие — как диалоги, так и монологи. Последние являются вершиной актерского мастерства. Необходимо отметить, что профессия актера требует не только дара перевоплощения и проживания роли, но и харизмы, то есть некоего особого личностного энергетического посыла в зал, когда драматургический материал является лишь поводом для создания этого удивительного эффекта рождения жизни на сцене здесь и сейчас в присутствии зрителей.

Талант, харизма и мастерство больших актеров и являются, на наш взгляд, определяющей причиной для того, чтобы посмотреть спектакль. Александра Сокол и Владимир Хорунжий сделали так много для украинского вообще и сумского в частности театрального искусства, что они могут позволить себе играть все, что угодно – уровень гарантирован.

И Актеры воспользовались этим своим правом, с иронией и грустью, с вдохновением и пафосом – почему бы и нет — рассказав о закулисной жизни тех, кому рукоплещут залы.

Интересны и атмосферны музыкальное и световое решение спектакля, но самое важное в нем, безусловно, — присутствие таких личностей на сцене и возможность для зрителей с ними пообщаться на языке, которым оба владеют виртуозно — на языке театра.

Премьера спектакля состоится 21 и 22 сентября 2017 года. Не пропустите, пишет медиа портал АТС creativpodiya.com.