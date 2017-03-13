Юлия Журавок: «Мне предлагали сменить гражданство за солидную сумму денег» В интервью XSPORT.ua биатлонистка рассказала о самой ужасной гонке в своей карьере и почему она не любит когда ее называют Жужей

Биатлонный сезон подошел к концу, а для украинских спортсменов он и вовсе был завершен досрочно. Именно на этот вид спорта многие болельщики полагали самые большие надежды на Олимпийских играх в Пхенчхане, но увы... В силу различных причин главные зимние старты четырехлетия для нашего биатлона выдались, откровенно говоря, не самыми удачными. Однако начало сезона и его конец вселили какую-то веру в то, что у украинского биатлона есть будущее и не стоит опускать руки раньше времени.

Одним из таких «лучиков солнца» в этом туманном биатлонном году стала Юлия Журавок, которая на последнем для себя этапе Кубка IBU в Увате завоевала две медали, перед этим показав достойные результаты на чемпионате Европы. В эксклюзивном интервью XSPORT.ua Юля рассказала о том, как она чуть не стала футболисткой, и почему не сменила гражданство, когда ей поступило такое предложение:

Так получилось, что отпуск у тебя начался немного раньше, чем планировалось. Какая была твоя первая реакция, когда узнала о запрете выступлений на территории России для украинских спортсменов?

- У меня был шок. Мы сидели на собрании и нам вот такую новость сказали. Честно говоря, сначала почему-то даже не верилось. Тут вроде готовилась и вроде форму, как раз, оптимальную набрала. И тут – все. Сезон закончился. Это знаешь, как вроде маленькому ребенку, дали мороженое и тут же его забрали. Мы с девочками были расстроены, ведь хотелось поехать на последний этап и проявить там себя.

На момент этого запрета ты находилась в России. После последней гонки в Увате в одном из интервью, когда тебя спросили о следующем этапе, ты ответила, что пока у тебя нет никаких мыслей по этому поводу. В тот момент вам уже что-то говорили о возможном запрете? Ты подозревала, что на этом твои выступления в РФ завершатся?

- Нет, я ничего не знала, а в момент интервью просто не хотелось рассказывать о каких-то планах, задуманных наперед. В команде этот запрет даже не обсуждался. Я была сосредоточена и готова бороться за пьедестал в следующих гонках.

В интервью трехлетней давности ты говорила, что любишь персьют, индивидуальную гонку, а в эстафете тебе подходит только первый этап. Что за это время изменилось?

- Ничего не изменилось. Разве что, я полюбила спринт. Что касается эстафеты, то раньше я как-то больше хладнокровно относилась к своему этапу, а вот в этом году присутствовало волнение. Даже на чемпионате Европы я очень разволновалась перед стартом и уже тогда понимала, что в какой-то момент что-то может пойти не так. В такие моменты я просто стараюсь заранее себя как-то успокаивать. Могу, например, позвонить кому-то из близких, или почитать какую-то книгу.

Тогда же ты говорила, что твое любимое блюдо – это бабушкины голубцы

- Конечно, так есть и до сих пор (смеется). Я вообще не привередлива в еде. Я очень люблю покушать именно чего-то домашнего, это намного приятнее, чем поехать в какое-то в кафе.

Из чего состоит твой рацион питания сразу после гонок?

- Могу банан скушать или протеина выпить. Хотя, сразу после гонки очень сложно что-то есть, вообще не хочется. Но все равно делаешь это, чтобы восстановить силы.

Наверное, не так много людей знает, что Юля Журавок была в шаге от того, чтобы стать футболисткой, после чего перешла в легкую атлетику. Расскажи, пожалуйста, о своем спортивном прошлом.

- Как только я переехала жить в Украину, и пошла во второй класс (Юля родилась и первое время жила в Кемеровской области - прим. XSPORT.ua), познакомилась с девочками, которые занимались футболом на тот момент. Они меня пригласили к себе на тренировку, предупредив тренера. В детстве я была довольно неусидчивым ребенком, боевая девка, так сказать (смеется). Хоть я мяч держать в ногах хорошо не могла, но бегала и лупила по нему очень здорово. Так пришла еще раз, и еще, так и начала этим серьезно заниматься. Вскоре начались соревнования, познакомилась со многими девчонками, некоторые из них, кстати, пишут мне до сих пор, поздравляют с победами. Это очень приятно, что они помнят меня.

Потом я выиграла школьные соревнования по кроссу, после чего были такие же районные соревнования, в которых я также одержала победу. И вот в какой-то момент я поняла, что просто стою на месте. Тогда из этой «ямы» меня вытащила одна женщина, которую зовут Авраменко Татьяна Михайловна. Я ей очень благодарна. На тот момент она была тренером по легкой атлетике. Я иногда бываю ленивой, а тогда, представь, она мне звонила в 6 утра, чтобы пойти на разминку! Мы с ней бегали кросс, делали всякие гимнастические упражнения, после чего завтракали, и я шла в школу. Можно сказать, что она была мне второй мамой. Потому я считаю, что сделала правильный выбор, перейдя в легкую атлетику.

Я любила бегать на длинные дистанции, а мой первый биатлонный тренер Крот Василий Васильевич как раз искал в свою команду выносливую девушку моего года рождения. Вскоре он мне предложил приехать на базу, попробовать поездить на лыжах и пострелять. Правда, снега тогда не было, и мне пришлось вставать на ролики, на которых я и шагу сделать не могла. Но вот стрельба у меня получилась сразу, как-то почувствовала, что это мое.

Как ты проводишь свое свободное время на этапах и дома?

- Раньше в свободное время я занималась чем попало. То фильмы смотрела, то делала всякие маникюры-педикюры. А сейчас вот как-то много читаю, даже книгу электронную себе купила, несколько месяцев занимаюсь английским с репетитором по скайпу, и мне это действительно интересно. Когда ты что-то делаешь, благодаря чему развиваешься, то понимаешь, насколько это круто.

А мои первые две недели дома можно описать одним словом – кипишь. Нужно везде успеть, и в университет съездить и в МЧС.

А что ты делаешь в МЧС?

- А я там работаю, кстати. Занимаю пост санитарного инструктора-дезинфектора. Там довольно интересно, и мне очень нравится эта форма.

Кто для тебя самый сексуальный биатлонист мира?

Как по мне, это Симон Фуркад. Хотя… еще сюда можно отнести чуть ли не всю французскую команду и Расторгуева.

С кем-то из партнеров по команде поддерживаешь связь вне сборной?

- Только с Яной Бондарь и все. Наверное, это нормально, когда так, ведь на сборах мы успеваем друг другу надоедать, и по приезду домой хочется проводить время с родными и близкими, а иногда нужно остаться наедине с самим собой.

Гонка, которую ты вряд ли когда-то сможешь забыть в своей жизни, это…

Это эстафета в Антхольце в 2017 году, когда меня поставили бежать первый этап. Невозможно передать те эмоции, которые я тогда испытала. Я так волновалась с самого утра. Вышла на пристрелку и просто не могу сосредоточиться, и понятно, что это из-за недостатка опыта выступлений на подобном уровне. Когда проходила свой последний круг, то понимала что серьезно «влетаю» всем лидерам, и мне потом так было стыдно смотреть в глаза всем девушкам… А они тогда были такие молодцы, вытянув нашу команду с 12-го места на 4-е. И я себя тогда так плохо чувствовала просто из-за того, что так хотела себя проявить, но ничего не вышло. Никогда это не забуду. Но хотелось бы сказать спасибо Григорию Ивановичу Шамраю, который тогда нашел правильные слова для меня и поддержал.

В свои 25 лет Магдалена Нойнер выиграла все, что возможно в биатлоне, после чего завершила карьеру. Как ты думаешь, почему у нас нет своих Нойнер? Почему в этом возрасте некоторые биатлонистки только начинают «раскрываться»?

Я думаю это природные факторы. В мировом биатлоне хватает подобных примеров. А вообще сложно ответить на этот вопрос. У европейских спортсменов другие программы занятий, и отношение тренеров к ним тоже другое. Там если биатлонист перегружен, то ему дают отдых, а вот у нас, по себе помню, юниров грузят очень сильно. Бывало, что даже на тренировку не могла выходить, не было желания соревноваться, а все потому, что я была перезагружена. Сейчас вот в команде Б, если я говорю, что нагрузки слишком большие для меня, то тренеры расспрашивают меня о самочувствии и дают отдых.

В команде тебя мило называют Жужей. Помнишь, кто и когда придумал тебе такую кличку?

- Нет, не помню. Кто-то раз сказал на тренировке Жужа, и все, и понеслась. Мне это не очень нравится, если честно. Такое чувство, что я маленький ребенок.

Ну вот на твоей странице в Instagram тебя часто в комментариях называют Жужей, и никакого недовольства с твоей стороны не было заметно...

- У меня была идея как-то написать обращение ко всем болельщикам, друзьям, чтобы не называли меня так. Можно Юля, Юлька, да как угодно. В минувшем году ездила в Киев на награждение «Героїв спортивного року». Так получилось, что тогда победителей в моей номинации объявлял Александр Усик, и вот достает конверт и говорит: «Жужа». Ну представь, я такая дама с макияжем в красивом платье и вот эта кличка Жужа. Но если болельщикам нравится, то пуская так называют, что поделать.

Спортсмены не любят говорить о деньгах, однако ранее в интервью нам Дмитрий Пидручный рассказал о схеме выплат спонсорских денег биатлонистам за выступления на Кубке мира. Можешь рассказать, пожалуйста, как работает эта система в рамках Кубка IBU?

На Кубках мира за первые 15 мест тебе платит IBU, а у нас эта система действует по 6-е место, а дальше спонсорские выплати за каждое заработанное очко в размере 100 гривен.

Тебе предлагали сменить гражданство? И как ты относишься к тем спортсменам, который принимают решение выступать под флагом другой страны?

- Предлагали. Какая именно страна – пускай пока останется секретом. Мне также предлагали солидную сумму денег. И были в голове разные мысли. Иногда на эмоциях вообще хочется все бросить. Конечно, я люблю биатлон всем сердцем, но бывают такие моменты, когда просто из-за собственных результатов начинаешь его ненавидеть. К тем, кто идет выступать под флагом другой страны, я отношусь с пониманием, ведь у них есть свои взгляды и всяческие проблемы.

До сих пор на твоей странице под одной из фотографий можно увидеть комментарий Владимира Брынзака, где он написал: «Зачем ей этот биатлон». Какая ты отреагировала на такие слова президента Федерации биатлона?

- Я была немного удивлена, но в тоже время мне было приятно, что он видит во мне не только биатлонистку, но и красивую девушку.

Назови три вещи, которых не хватает Украине, чтобы стать топовой биатлонной страной.

- У нас нет справедливости, нет нормальных условий для подготовки биатлонистов. Ну и, конечно же, у нас нужно искоренять коррупцию.

На данный момент ты удовлетворена своими результатами?

- Да, довольна. Конечно, в этом сезоне были какие-то спады, но мои победы и призовые места это все как-то перекрывают. Единственное, чем я недовольна, так это своей индивидуальной гонкой в Рупольдинге. И вновь свою роль сыграли нервы. Было очень тяжело. Гонка не получилась, скажем так. А если бы в ней я хорошо себя показала, то поехала бы шестым номером на Олимпийские игры.

Часто читаешь комментарии в интернете после гонок?

- Бывает по всякому, после плохих гонок стараюсь не читать, ведь понимаю, что могу наткнуться на множество неприятных отзывов. Хотя в этом сезоне, частенько читала комментарии, и хотелось бы поблагодарить болельщиков, что они пишут хорошие слова обо мне, это очень приятно.

Твой фейл со стартовым номером в спринте на чемпионате Европы. Как так получилось?

- (смеется) Честно, не знаю, как так получилось. Это же чемпионат Европы, там явно не место для таких ошибок. Как-то посмотрела на свой номер, показалось, что 86-й у меня, ну я себе разминаюсь спокойно. Смотрю, 70-й номер пошел на старт, и думаю, мол, мне еще рано. И тут ко мне подходит судья и говорит: «Юля, ты на старт опоздала, какой у тебя номер?» Он мне показывает, что 68-й и тут начинается просто паника. Я бегом скинула разминочный костюм, накинула винтовку и побежала на старт. На трассу мне разрешили выйти через 15 секунд после 71-го номера. Я бежала и думала, как я так могла. А вот тренера по ходу гонки подбадривали, кстати. На стрельбе даже не думала о мишенях, отстреляла в ноль и дальше в голове крутились мысли о том, что это просто стыд. После этого я всегда пересматриваю, какой у меня стартовый номер.

Ну а потом уже были золотые медали в смешанной эстафете. Как-то отмечали эту победу?

- Это был последний старт, нам тогда организовали небольшую вечеринку, мы отдохнули хорошо с тренерами и партнерами по команде. Так сказать, на хорошей ноте завершили этап

Когда тебя в последний раз узнавали на улице?

- Месяц назад, когда я была дома. Тогда меня пригласили на День рождения. Сначала отмечали его в кафе, а потом поехали в клуб. Там ко мне и охранники подходили сфотографироваться, и девочки, которые там отдыхали. Еще был случай, когда мы с бабушкой приезжали в кафе, чтобы посмотреть спринт женский на Олимпийских играх. Там рядом сидела еще одна семья, тоже узнали меня.

Свободно ли сердце Юлии Журавок? И как часто с тобой пытаются познакомиться парни?

На данный момент мое сердце свободно. Таких желающих хватает, честно, много кто пишет, но общаться буду только с тем человеком, который действительно очень мне импонирует.

Беседовал Влад Омельянченко, XSPORT.ua