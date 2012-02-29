Тарас Шелестюк: год простоя Сумской боксер рассказал, почему долго не выходит на ринг.

После успешной̆ карьеры сумчанина Тараса Шелестюка в олимпийском боксе и довольно резвого старта уже на профессиональном ринге, казалось, что год-два и… мы увидим его в поединке за титул чемпиона мира. Однако, всего два поединка в 2016-м и единственный бой в июле 2017-го года, заставили его болельщиков сначала напрячься, а затем и задаться вопросом – что происходит?

Слухи о том, что вот-вот Тарас будет боксировать в Штатах или даже в Украине добавляли оптимизма, но время шло, а его боев мы так и не видели. И, наконец-то, пришла пора разобраться, что же происходит, как с ним, так и с его карьерой̆.

Sport.ua связался с Тарасом, когда он ехал на тренировку и… поговорили о боксе и за жизнь.

– Тарас, вот уже больше года вы не выходите в ринг. Складывается впечатление, что вы сознательно выбрали простой, поскольку существующие проблемы с вашим менеджером и промоутером...

– Ситуация такова. Я давно хотел прекратить контрактные отношения с моим менеджером и промоутером. Первая часть удалась, с менеджером я уже полгода не работаю. А вот мой контракт с промоутером истекает только через полтора года. Но я веду переговоры, чтобы освободиться от обязательств перед промоутером раньше и вернуться в ринг как можно скорее.

– Получается, что ваши промоутер и менеджер не выполняли перед вами своих обязательств?

– В прошлом и этом году мне обещали большие поединки. Были разговоры о бое против Лукаса Матиссе, затем два раза обещали бой против Кита Турмана в прошлом и этом году. В сентябре прошлого года была возможность провести поединок в Киеве, но промоутер сказал, что не нужно ехать в Украину, мол, он сделает мне бой с Джесси Варгасом в октябре в Лос-Анджелесе. Получаются постоянные обещания, а реальность такова, что хороших боев нет. Да и никаких нет…

– А кто тогда выполняет обязанности вашего менеджера?

– Сейчас я сам веду переговоры. Кроме того, есть люди, которые мне помогают и консультируют.

– И можно сказать, хотя бы приблизительно, когда вы выйдете в ринг?

– Очень бы хотелось сказать, что мой поединок состоится тогда-то и там-то, но... Надеюсь вернуться в ринг этой осенью и до конца года провести пару легких боев, чтобы в них вернуть себе боевую форму.

– Кто вас тренирует?

– К последнему бою я тренировался в зале у Джоэля Диаса. Но его зал находится в городе Индио, где проводится фестиваль Коачелла, а это в двух часах езды от Лос- Анджелеса. Так просто на тренировки каждый день не поездишь. А сейчас я тренируюсь в Лос-Анджелесе. В основном я тренируюсь в зале «Wild Cаrd West», расположенном на берегу океана. Иногда я помогаю кому-то в спаррингах. В феврале спарринговал пять недель с Виктором Ортисом, который готовился к бою против Девона Александера. Затем, в марте, две неделе спарринговал с чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе Брайаном Кастано. Это отличный опыт для меня, как и возможность держать себя в боевом тонусе. Я всегда стараюсь быть в той форме, которая бы позволила мне стартовать для полноценной подготовки к поединку.

– Большинство ваших коллег по боксу из Украины, чувствуют себя в Штатах не совсем уютно. Можно ли говорить, что вы полностью адаптировались в Америке?

– В четырнадцать лет, когда я впервые вошел в зал бокса и начал тренироваться, я знал, что поеду в Америку для достижения своей цели – стать чемпионом мира в профи. И вот, я здесь. Мне здесь очень нравится. Конечно, есть свои плюсы и минусы, но такое есть в каждой стране. У меня не было проблем с адаптацией.

– Мы следим за вашими постами в соцсетях, и складывается впечатление, что Тарас на вершине мира. Вечно улыбающийся, позитивный. Бывают ли моменты, когда вам действительно тяжело?

–Тяжело бывает на тренировках, когда все тело болит, а тебе нужно просыпаться в пять утра и бежать кросс, затем ехать на вторую тренировку, а бывает что ещё и на третью. Но это часть моей жизни. Все устают, но только сильные продолжают идти вперед и добиваются поставленных перед собой целей. А каждый вызов, который бросает жизнь, я воспринимаю, как возможность стать лучше.

– Вы предлагаете себя для индивидуальных тренировок всем желающим? Это куча свободного времени или просто возможность подзаработать в простое без поединков? Лос-Анджелес - дорогой город?

– Моя работа в качестве индивидуального тренера позволяет мне работать с моделями, актрисами, бизнесменами и многими другими людьми, знакомство с которыми позволяет получить известность и новых фанатов на американском ринге. А когда ты становишься популярным, это позволяет тебе зарабатывать на телевизионных продажах от твоих боев.

– В одном из ваших интервью вы говорили, что работаете над созданием своего собственного бренда...

– Да, я работаю над своим спортивным брендом «Boxing4Fit», который планирую сделать своим основным бизнесом не только в Америке, но и в других странах мира.

– Тарас, глядя на ваши репортажи в соцсетях, удивительно, как вы успеваете работать, отдыхать и просто получать удовольствие от жизни. Вы проводите видеоэкскурсии по Лос-Анджелесу, что-то готовите, даете советы тем, кто занимается спортом... Вы довольны пока всем, что происходит в вашей жизни?

– Полностью. Я занимаюсь любимым делом. Моя любимая супруга рядом. Мой младший брат тоже здесь. Моя младшая сестра и родители живы и здоровы. То, чем я занимаюсь, полностью поддерживается моей семьей. Это позволяет чувствовать себя уверенно.

– Что вам не нравится в Америке или не устраивает вас?

– Да нет такого. Меня все устраивает.

– С кем из коллег вы контактируете?

– В боксерских залах Лос-Анджелесе бывает тренируемся в одно время со Славой Шабранским и Исмаилом Силлахом. Созваниваемся с Жекой Хитровым и Иваном Голубом, они живут в Нью-Йорке. На боях, которые проходят в Лос-Анджелесе, видимся и общаемся с Саней Гвоздиком и Димой Митрофановым. А когда кто-то из ребят приезжает в Лос-Анджелес, или мы с супругой едем в другие города, то находим время чтобы с ними встретиться.

– Тарас, благодарим вас за время, которое вы уделили нам. Желаем вам удачи и с нетерпением ждем новых поединков и новых побед?

– Спасибо и вам большое. Привет всем любителям бокса в Украине. Надеюсь, что в скором времени смогу вас обрадовать, рассказав о своем следующем поединке. Я постараюсь сделать все, чтобы снова выйти в ринг и, как можно быстрее, приблизиться к проведению боя за титул чемпиона мира.

Юрий Нестеренко, sport.ua