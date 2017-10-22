Реквием по команде. Последние дни «Нефтяника-Укрнафты» Как погибал главный клуб-долгожитель Первой лиги Украины по футболу - из первых уст.

Так проходит слава земная: много лет ахтырский клуб выделялся стабильностью среди других участников Первой лиги, имел хорошее финансирование и возможности для комплектации, пару раз даже окунался в высший дивизион, впрочем, однажды так же ненадолго побывав и во Второй лиге, пишет Sportarena.

Еще в позапрошлом сезоне команда взлетела на лучшие для себя высоты – шестое место в чемпионате и четвертьфинал в кубке. На этом стадионе были обыграны премьер-лиговые Волынь и Черноморец, и даже Динамо не может назвать свой визит в Ахтырку прогулочным (лишь минимальная победа в четвертьфинале).

Однако потихоньку турецкие сборы заменились новомосковскими, а затем и домашними. Новичками все чаще были ребята без опыта и громких имен. И такая жизнь устраивала бы ставший скромным клуб, но в итоге ему «отрубили» финансирование. До упора ждали Нефтяник-Укрнафту в ПФЛ, даже оставляли «окно» при жеребьевке чемпионата и кубка. Но Ахтырка так и не дождалась позитивных вестей из Киева. Две недели назад стало известно, что ахтырский клуб потерял место в чемпионате Украины.

Как доживал свои последние дни ахтырский клуб? Рассказывает Владимир Кныш, возглавлявший команду в 2015-2018 годах.

— Владимир Николаевич, когда впервые возникли проблемы у стабильного в целом клуба Нефтяник-Укрнафта?

— Это длилось на протяжении целого года. В принципе, золотые времена, когда люди ехали в Ахтырку за нормальными условиями, закончились еще после 2014 года. Да, стабильность продолжалась, но клубы Первой лиги уже имели условия получше.

Прошлым летом мы тоже не знали, будет клуб или нет, но что-то нам помогло и клуб сохранился. Насколько я знаю, пять или шесть лет бюджет у клуба не увеличивался, а в прошлом году его еще урезали. То есть, если учитывать, что вся жизнь вокруг выросла раза в три или четыре… В общем, с прошлого лета было понятно, что у нас все не совсем хорошо.

— Проблем добавлялось еще и из-за того, что Укрнафта, владелец клуба, очень большая компания. Насколько нам известно, было проблематично даже поднять этот вопрос на совете акционеров…

— Ну да, здесь вопросы решаются очень долго. Этот вопрос, наверное, не совсем ко мне, а больше к Андрею Викторовичу Полунину, но, насколько я наслышан, за год поменялось два или три человека, которые отвечали за команду. Они уже и в Укрнафте не работают – нам тяжело было к кому-то обращаться. До главы правления компании Марка Роллинза достучаться было практически нереально – только через письма. Когда он захочет – тогда и примет, а он фактически никогда не хотел принимать.

— А они сами знали, что у них есть такая команда? Все-таки, это пусть минимальные, но траты, которые несла аффилированная с государством компания…

— Конечно, знали. Укрнафта долго содержала команду, это был бренд и марка. Ахтырка – очень маленький город на карте Украины, в лучшие времена здесь жило 50 тысяч человек. И клуб был социальным проектом – Ахтырку узнавали по Нефтянику. Ахтырка и Нефтяник были нераздельными вещами. Конечно, руководству Укрнафты лучше и понятнее, что для них выгоднее, и тут не мне судить, но я считаю, что это для них не те деньги, чтобы терять бренд.

— Раньше у нас были Факел (Варва), Факел (Ивано-Франковск), Газовик (Стрый), Газовик (Комарно), Нефтяник (Долина). У газонефтяной сферы было очень много команд, а сейчас их практически нет. В чем причина?

— Не знаю, это больше, наверное, политический вопрос. У меня есть свое мнение, но оно может быть некорректным, поэтому высказывать его не стоит – лучше буду отвечать на футбольные вопросы.

— Кто последнее время руководил клубом, за чей счет он существовал? Со стороны казалось, Ахтырка как город к клубу отношения никакого не имела, и всем рулили днепровские люди…

— Да, за три с половиной года, пока я был в команде, я ни разу не видел мэра на футболе. Понимаю, что Укрнафта у нас главный спонсор, и очень многие вопросы в Ахтырке решались через Укрнафту, но все-таки это город мэра. Если на футболе собираются 2-3 тысячи человек – то для его города это достаточно большая аудитория. Знаю, что сейчас плотно люди обсуждают исчезновение команды, и на голову мэра свалилось очень много критики. Но, думаю, что он птица не того полета, чтобы содержать команду Первой лиги.

— И что же будет? Останется хоть какой-то футбол у них?

— Я надеюсь. Дай Бог, чтобы был. Нужно чтобы в городе было больше футбольных людей, потому что там их осталось не так много. А самое главное, что в руководстве не футбольные люди. Когда в городе был Роман Рапий – этот человек и стадион построил, и спортивный комплекс, и команда при нем взлетела. Это был настоящий руководитель. Все до сих пор его вспоминают и буквально на него молятся. Он – последний руководитель, при котором финансовые потоки в клуб шли именно из Ахтырки – наверное, у него была такая возможность, и он ей пользовался.

— Про возможности мы можем говорить много. Раньше команда славилась как самая богатая, но при этом местных футболистов в ее составе не было, да и из инфраструктуры много не построили…

— Зато последний год заставил немножко пересмотреть ситуацию. Ну а что толку плакать, что к нам хорошие футболисты не едут? Присмотрелись – есть достаточно неплохие молодые игроки, и особенно местные ребята. Жизнь заставила, и мы сами поменяли формат. Сперва был тот состав, когда играли Пасичи, Сондей, Арвеладзе, а они ушли – мы выпали из когорты лидеров. Было тяжело бороться с «монстрами» Первой лиги, но зато стала расти местная молодежь. В чем-то потеряли, а в другом – проект стал интересным. Так что, даже в таком городе можно «выкручивать» что-то коммерческое. К примеру, пойти по пути Зари: играют опытные футболисты, берут очень талантливых молодых ребят и потом они выставляются на продажу.

— Если говорить о коммерции, то были ли трансферы, на которых клуб заработал?

— Практически все футболисты подписывали у нас контракт на год. Такая специфика, но с чем она была связана – не знаю. Опять же, это не ко мне вопрос. У Укрнафты всегда были хорошие условия, и так складывалось, что футболисты всегда переподписывали контракты. Но за последние три года условия на футбольном рынке труда намного выросли, и Ахтырка перестала быть таким уж интересным проектом для игроков. Тогда уже на два или три года контракты никто не хотел подписывать. Я слышал, что продали Карнозу, но было это по сегодняшним меркам уже давно – еще не при мне.

— Тогда вопрос по вашим местным футболистам. Я слышал абсолютно уникальные истории. Кто-то работал электриком, кто разочаровался и уже нигде не играл – как вы их находили?

— В Нефтянике-2, который играет на область, командой руководит очень хороший тренер. Он очень хорошо относится к молодежи, и перед сборами он всегда звонил мне и рекомендовал двух-трех человек.

Меня всегда интересовали молодые ребята. Они ахтырские, но получили достаточно хорошую школу. Тот же Суханов в свое время несколько месяцев, может быть полгода, был в московском Спартаке. Лапин тоже где-то полгодика был в Динамо (Киев). Антюх и Васильченко учились в харьковском интернате. Подписали молодого Долгого, 2000 года рождения – ему не повезло, потому что он был заигран за аматоров и мы просто не успели его заявить. Думаю, так бы и он хотя бы чуть-чуть попробовал порох Первой лиги.

А Суханов уже работал электриком – мы реально забрали его с завода, потому что он два раза ездил с нами на сборы и еще раньше мы были готовы подписать с ним контракт. Но на его место была серьезная конкуренция: Циколия, другие ребята. Но потом в этот промежуток он очень сильно прибавил: перестроился с повседневной жизни, поняв, что можно быть профессионалом. Понял, что можно позволить себе меньше погулять, вовремя лечь спать – с этими моментами были вопросы, но он отлично со всем справился. Васильченко был бы забыт, но у парня есть техника, голова, он быстренько соображает – несколько игр он провел на достаточно хорошем уровне.

— Позапрошлый сезон, 2016/17, был чуть ли не лучшим для ахтырчан за десятилетие. И шестое место, и Кубок, но при этом все равно оставалось впечатление, что команда только готовится к настоящему «выхлопу». Если бы тогда ребят не разобрали другие клубы, возможно, этот коллектив был бы способен и на большее?

— Сто процентов. Знаете, команда строится как дом – с фундамента и так далее. За свою бытность я таких «домов» где-то шесть-семь построил, начиная еще как тренер детских команд. И все время у меня какая-то неправильная судьба. Два-три года работаешь, видишь что если еще чуть-чуть укрепить – может быть лучше с этим составом… Знаете, как вставляешь ключи от двери – заходи и живи, но кто-то эти ключи все время забирал. В принципе, такая ситуация произошла и здесь с Нефтяником. Выстрелили – и фактически сразу на всю команду были приглашения от других клубов. Поэтому не смогли их удержать. А если бы удержали – думаю, она была бы на уровне Десны.

— По ходу прошлого сезона у Нефтяника были безвыигрышные серии, была и большая домашняя. С чем это было связано? Почему у команды были такие проблемы где-то с августа до октября?

— Наверное, много причин вместе. И перестроение команды, и все время чего-то не хватало – значит, что-то не так было настроено. Понятно, что у нас было очень много ребят, которые вообще не играли в Первой лиге, даже во Второй лиге. Те же Сачко, Кателин. Я не говорю за местных – так получилось, что человек 15 не играли даже во Второй лиге. Да, мы пошли от надежности – сначала поставили игру в обороне. Потом появился какой-то контроль, и потом постепенно какая-то уверенность.

— Не обидно, что все ваши соперники, даже конкуренты за невылет, были финансово богаче, большинство намного опытнее, и зимой новички у всех были намного круче?

— Тем и интересен футбол. Нужно выкрутиться из любой ситуации. Конечно, обидно, когда у тебя всю команду разбирают. Но, обижаться же долго нельзя – надо работать.

— Интересный момент, связанный с вашей командой. Она всегда по статистике самая быстрая. Говорю и о переходе из обороны в атаку, и о средней скорости атак, и особенно о скорости комбинационной игры. Понятно, что всех секретов не откроете, но с чем связан такой момент?

— Смотрите, и чемпионат мира доказал правоту этого направления. Понятно, что клубный футбол намного лучше.

Когда я работал в академии Днепра – приехали барселонцы, посмотрели на команду 1995 года рождения и говорят: «А что тут можно улучшать? И так хорошая работа!». Да, когда люди работают третий-четвертый год в идеальных условиях – появляются и контроль, и «стеночки». Тогда и позиционные атаки не затягиваются – они превращаются в быстрые. А когда работаешь в условиях, где все время играешь на «огороде», тренируешь на «полу-огороде» – конечно, это самоубийство. Просто время тратишь.

Мы все время тренируем переход из обороны в атаку – для этого придуманы специальные упражнения. Количество повторений делает свое дело. Конечно, очень много и теории. Это не секрет: все «разжевывается», показывается. Допустим, стоишь на каких-то двух-трех принципах – не морочишь футболистам головы и показываешь именно эти моменты.

— Давайте о том, что мало знают болельщики, тем более не ахтырские. Ваша команда прожила весну в экстремальных условиях: знаю, что Ахтырку затопило, и это зацепило, в частности, ваш график подготовки и условия для работы. В спортзале, где вы занимались, тоже были проблемы. Расскажете об этом?

— Да, эта зима нам вообще не дала возможности поработать. Даже в суровую зиму у нас всегда была возможность хотя бы по дорожкам пробежаться – хотя бы что-то подготовить в физическом плане. А эта зима с двухметровым снегом замела весь наш лес. Возможности выехать в него не было – начали тренироваться в зале. Конечно, зал в плачевном состоянии, крыша подтекает – не знаю, как там дети тренируются. Зал 40х20, а мы тренировались на площадке 20х20 – команда мастеров… Слава Богу, что зимой у нас появилась первая площадка с синтетическим покрытием по программе ФФУ. И то, мы открыли ее с боем, даже там нам палки в колеса ставили местные руководители маленького ранга – неделю попортили кровь. Туда не пускали. В итоге мы ее открыли, через день чистили – потому что снег выпадал. Практически всю зиму мы готовились на площадке 40х20 с искусственным покрытием. Так что, в тех условиях, что имели – мы смотрелись еще прилично.

— Центральный стадион не был затоплен?

— Слава Богу, его не затопило. Но было столько снега! Это северная часть Украины: он уже везде растаял, а у нас – нет… Из-за этого пришлось некоторые домашние матчи играть не у себя. Два матча мы «пропустили», потому что играть на центральном поле было просто нереально. Но работали, потому что видели спортивные перспективы. Конечно, последние годы больше мучились, но, надеюсь, хотя бы этим молодым ребятам, которые теперь в богатых и успешных клубах, чем-то помогли.

Артур Валерко, Sportarena