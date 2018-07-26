Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29267

ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах

Будут играть на «Юбилейном», развивают собственную базу и арены. «Альянс» - единственный профессиональный клуб Сумщины.

Семь команд пополнили Вторую лигу этим летом. Среди них - четыре клуба-дебютанта и три резервных коллективы клубов Первой лиги. Накануне старта сезона 2019/20 SportArena знакомит читателей с этими командами.

Один за другим, прекратили выступления в Первой лиге «Нефтяник» (Ахтырка) и ПФК «Сумы». Один из сильнейших любительских клубов – «Виктория» (Николаевка) - не спешит с переходом на профессиональный уровень. В новом сезоне Сумщина рисковала остаться без участников в ПФЛ. Нишу заполняет новый клуб – «Альянс» из Липовой Долины. После первого же сезона в ААФУ он отправляется в ПФЛ и надеется там выступать так, чтобы и посетители сумского «Юбилейного» были довольны игрой дебютантов.

Об «Альянсе», дебюте во Второй лиге и общих планах клуба рассказал его президент Сергей Демченко.

- Каким должен стать ваш дебют? За что «Альянс» будет бороться, какие будете ставить задачи?

- Команда находится на подготовительном этапе к выступлению на профессиональной арене, для нас как для руководства это новый этап, мы пока присматриваемся ко Второй лиге - к нашим соперникам, к общему уровню соревнований. Поэтому сейчас громкими словами не бросаемся. Задача у нас, как всегда - побеждать в каждом матче, показывать игру, которая будет нравиться болельщикам.

Возьмите Сумскую область: мы все еще не оправились от того ужаса, который произошел за последние годы с ПФК «Сумы». Люди в областном центре перестали ходить на стадион из-за той ситуации. Сейчас проходит комплектация нашей команды, приехали к нам новые исполнители, мы проводим сборы в Ахтырке. Все происходит в штатном режиме. Но все равно, думаю, нужно время - как для болельщиков, чтобы привыкнуть к нашей команде, которая пишет новую историю, так и для клуба, чтобы освоиться на новом уровне. Думаю, все будет хорошо – будем набираться опыта по ходу турнира. И мы, и команда.

- Расскажите, пожалуйста, сколько времени шли к получению профессионального статуса? Когда «Альянс» был создан, где успели поиграть и когда приняли решение о переходе на этот уровень?

- Могу сказать, это уже второе пришествие команды. В 1990-2000-хх у нас была команда, которая играла на область, - ФК «Альянс». Там почти все были местные, липоводолинские, ребята, они стали чемпионами Первой областной лиги. А дальше оно все затихло...

Второе пришествие - это уже начало 2016 года. Была организована команда. Футболистов, можно сказать, собирали на улице. Сначала мы выиграли Первую областную лигу, было тяжеловато. Также в 2016-м мы пригласили тренера Александра Борисовича Мурашкина. В 2017-м мы заявились в Высшую лигу области, где в то время было два титана – «Виктория» (Николаевка) и «Агробизнес TSK» (Ромны).

Мы посмотрели на свою команду на этом уровне, тогда заняли 3-е место, а выиграл турнир «Агробизнес TSK». Было решено изменить тренерский состав, некоторые подходы, и я пригласил Юрия Николаевича Ярошенко. Это - известный специалист, приглашался в «Динамо» (Киев) как игрок, играл за луганской «Заре», работал в академиях ведущих клубов УПЛ, возглавлял профессиональные команды. Он согласился, и в 2018 году мы уже планомерно готовились к сезону. Было желание побеждать, мы усилили команду, проводили сборы.

Мы готовились повысить класс, тогда думали заявиться на Кубок ААФУ, но все-таки решили заявиться только на чемпионат Украины среди любителей с перспективой перейти во Вторую лигу. В прошлом году мы также выиграли чемпионат области, играли в чемпионате ААФУ. Словом, за эти годы получили уже определенный опыт.

- Мы знаем, что ваш клуб последовательно готовился к выходу на профессиональный уровень. Это был не просто сбор футболистов под определенные задачи, но и работа над инфраструктурой. И на Конференции ПФЛ президент "Ингульца" Александр Поворознюк говорил, что вашей инфраструктуре могут позавидовать многие профессиональные клубы. Расскажите, где ее строили, что есть в распоряжении клуба на сегодня?

- Сначала мы играли на стадионе в Липовой Долине, поэтому хотели его реконструировать. Но у нас там было одно условие, и нашу инициативу не слишком поддержали. Поэтому мы решили сделать стадион в селе Байрак Липоводолинского района, сами руководители клуба там проживают, там родились, там же их агропредприятия…

Мы тесно сотрудничаем с ФК «Игнулец», с Александром Григорьевичем Поворознюком. Несколько раз мы ездили к нему в Петрово, Владимировку, и все то, что увидели, мы хотели перенести из Петровского района в Липоводолинский, потому что у нас очень похожи и районы, и села. В конце прошлого года купили базу отдыха, сейчас проходит реконструкция, и в будущем планируется, что это будет база под футбольный клуб, если все будет хорошо и ничего не помешает.

Мы решили построить в селе Байрак стадион с искусственным покрытием, так нам порекомендовал Поворознюк. Пригласили фирму «Миллениум» из Днепра. Они приехали, посмотрели и начали работу. В позапрошлом году мы сделали там небольшое покрытие - 42х22, а в прошлом году - поле с трибунами на 520 мест. У нас есть спортивный комплекс рядом, но мы хотим отдельно построить раздевалки, чтобы они соответствовали всем стандартам, также нужно еще достроить VIP-ложу и вышки для съемок.

Пока мы строили эту арену, принимали соперников в Ромнах на стадионе имени Окипного. Роменчане нашу команду полюбили, потом ездили к нам и в Байрак на игры, приходило по полторы - две тысячи человек. У нас еще не готовы все нормативно-правовые документы, поэтому поле в Байраке будет считаться запасным с искусственным покрытием, мы его внесем в базу стадионов. А Вторую лигу планируем играть на «Юбилейном» в Сумах. Этот стадион все прекрасно знают, так что будем еще и сумчан к футболу приучать.

- И не оставите их без футбола, потому что команды ПФК «Сумы» не будет.

- Да. Остались мы, команда с профессиональным статусом, единственные на всю область. Понимаем эту ответственность.

- Конечно, профессиональный статус предполагает совершенно иной подход к документации, в частности к финансированию. Насколько вырастет бюджет клуба, или вы рассчитали, что большого скачка не будет?

- У нас был финансовый скачок, когда мы пригласили Юрия Николаевича Ярошенко. А сейчас, думаю, скачок получится небольшим. Чемпионат области, любители - тогда серьезные были вложения, сейчас такого не планируется, потому что у нас уже создан базис, подобранный хороший коллектив.

- Финансирование клуба - сугубо семейное дело? Более спонсоров нет?

- Нет, других спонсоров нет, одни все делаем. Семейное дело.

- Это деньги именно с аграрного бизнеса?

- Да. 100% аграрная команда.

- С чем связываете тот факт, что в этом году впервые клуб из сельской местности вышел в финал Кубка Украины - это был «Ингулец», а клуб из аграрного бизнеса – «Колос» (Ковалевка) - стал первым в истории сельским клубом, вышедшим в Премьер-лигу. Это аграрный бизнес сейчас переживает ренессанс, имеет прочную опору?

- Главное, чтобы государство не мешало. Еще это связываю с тем, что появились реальные хозяева, которые нормально работают и обычных людей не дают в обиду, да еще и развивают такую ненужную в нашем государстве вещь, как спорт.

- В вашей команде много ребят, которые являются воспитанниками местного, сумского областного, футбола. Но у вас есть игроки из Мариуполя, из Киевской области, со всей Украины. Отсюда вывод - прописку, то бишь, регистрацию игроков, не ставите выше профессионализм?

- У нас процентов 50 - это ребята из Сумской области. А другие - действительно, хорошие мастерские футболисты. Как комплектуемся? Смотрим по потребностям. Скажем, у нас на Сумщине есть проблема с центральными защитниками, нападающими. Приходится брать игроков этих амплуа из других регионов. Но у нас в области есть детско-юношеские футбольные школы, мы также стараемся подтягивать молодых, поэтому со временем, при условии, если они будут работать над собой, мы себе вырастим таких мастеров.

- Насколько я слышал, этим летом ваша команда интересуется местными воспитанниками, в частности говорили о вратаря Литвиненко, которого собираетесь вернуть из «Полесья». Кого еще из бывших игроков «Сум», «Нефтяника», воспитанников местного футбола хотели бы видеть в составе команды?

- Мы уже говорили с бывшим игроком ахтырского «Нефтяника» Сергеем Сухановым, но сейчас он уже на просмотре в другом клубе. У нас на просмотре действительно сейчас вратарь Александр Литвиненко, из местных пока это все. Возможно, в будущем кто-то еще добавится, мы мониторим ситуацию. Есть еще такая любительская команда «Виктория» (Николаевка), но даже мы, переходя на более высокий статус, не можем с ними конкурировать в деньгах.

- Каким будет вектор приглашений футболистов? Вы нуждаетесь точечного усиления или массового?

- Планируем точечно усилиться. Максимум 6-7 человек. Только нужно, чтобы они были качественными и сильнее тех, кто у нас сейчас есть. У нас на просмотре есть два центральных защитника, один правый защитник, нападающий и вратарь. Тренерский штаб определится, могут ли они нас качественно усилить, и сделаем соответствующие выводы.

- Есть лично у вас любимые команды, любимые футболисты? На какой позиции играли сами в футбол?

- Я играл в футбол с детства, причем на разных позициях. Мне еще нравится футзал, в нем у меня даже больше получалось. По любимой команды... На «евроарене» болею за все украинские команды, за сборную Украины. А так - люблю посмотреть качественный футбол, но каких-то конкретных любимцев нет. Поэтому поддерживаю чисто ФК «Альянс».

- Существуют две разные философии в футболе, это, условно говоря, «Барселона» с комбинационной игрой и коротким пасом, и бывшая немецкая модель силового футбола. Какая вам больше нравится?

- Мне нравится комбинационная игра в короткий пас.

- Сумской области есть чем похвастаться, а именно - одним из самых успешных тренеров в истории сборной Украины Михаилом Фоменко, а также символом киевского «Динамо» Олегом Гусевым и даже студентом Сумского педуниверситета Александром Зинченко, который является чемпионом Англии по футболу (хотя он и не местный воспитанник, но имеет отношение к области из-за образования). С кем-то из них знакомы? Кто из них вам импонирует в работе? С кем-то, может, консультировались при создании клуба?

- Ни с кем не консультировался. Знаю Фоменко, мы участвовали в одном турнире. Хорошо общаюсь с областной федерацией футбола. По некоторым моментам советуюсь с ними. Общаюсь со специалистами из Ахтырки и Сум, у которых большой профессиональный опыт. А, в общем, мне всегда было приятно, когда наши ребята где-то достигали успехов. Вы назвали действительно самых известных, и мне приятно, что у нас есть такие земляки.

- С прошлосезонного состава кто-то ушел? Или остаются под Вторую лигу?

- Когда закончили выступления среди любителей, попрощались с нашими ветеранами - Степаном Тиечко, Виталием Гученко. Ушли по ходу сезона Пилипенко, Жариков, Артемьев... Желаем ребятам удачи в других командах.

- Вы уже как глава нового клуба ПФЛ, приняли участие в Конференции Профессиональной футбольной лиги. Как прошло знакомство с новыми коллегами, соперниками? Какое общее впечатление от второй лиги? Там будет уровень намного выше по сравнению с предыдущими, в которых играла ваша команда?

- Честно говоря, я за Второй лигой совсем не следил. Какие я могу ставить задачи, если не видел Вторую лигу? За Первой лигой следил, за Второй - нет. Именно поэтому и говорю, что мы сейчас будем проходить адаптацию среди профессионалов, стараться хорошо себя проявить и определить свой уровень и уровень соперников. А уже тогда будут другие задачи, если команда успешно, скажем так, акклиматизируется в этой лиге.

По ПФЛ. Все нравилось, все нормально, я люблю новые знакомства и новые впечатления. Думаю, все будет хорошо. Будем работать, главное - не ударить лицом в грязь, не стоять на месте, а идти вперед.

Справка

ФК «Альянс» (Долина, Сумская обл.)

Год основания: 2016

Президент: Демченко Сергей Иванович

Директор: Бойко Анатолий Николаевич

Главный тренер: Ярошенко Юрий Николаевич

Тренеры: Калиненко Андрей Петрович, Химанич Игорь Николаевич (по работе с вратарями), Цысарь Александр Викторович (тренер-селекционер)

Стадион: «Альянс-Арена» (Байрак)

Достижения:

Чемпион Сумской области 2018 года, бронзовый призер - 2017 года.

Обладатель Суперкубка Сумской области 2019 года.

Обладатель Кубка Геннадия Свирского 2018 года.

Победитель второй группы областного чемпионата 2016 года.

В чемпионате ААФУ 2018/19: 3-е место среди 12 участников группы 2 - 1/4 финала; 24 игры: 15 побед, 4 ничьи, 5 поражений, 57:27,  49 очков.

Артур Валерко, SportArena

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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