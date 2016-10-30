Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:25201

Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси

Сумчанин Евгений Змысля перешел в стан новоиспеченного чемпиона Беларуси - минскую «Сталицу».

Таким образом Евгений снова получит шанс сыграть в футзальной Лиге чемпионов. Вашему вниманию первое интервью сумчанина уже в качестве голкипера «Сталицы».

– Расскажи про предложение «Сталицы». Долго решался?

– Предложение я получил еще в прошлом сезоне. Но я решил выступать за «Лидсельмаш». Для меня принципиально играть в Лиге чемпионов, так как я к этому долго шел. Также я считаю, что было бы некорректно с моей стороны покинуть команду. Некорректно по отношению к ребятам из команды, преданным болельщикам, а также руководству. Не скрою, после поступления предложения в этом сезоне я не мог однозначно дать ответ, однако ввиду сложившихся обстоятельств я принял положительное решение.

– Если бы не такая судьба бывшего клуба, переход состоялся бы?

– Сложно ответить. «Лидсельмаш» для меня стал второй семьей. Именно здесь я получил кучу положительных эмоций, ощутил вкус чемпионства, стал лучшим голкипером сезона-2017/18, завоевал Кубок Беларуси. Отмечу, что я испытал нереальные эмоции, получив признание болельщиков, а это всегда приятно, это стимул завоевывать трофеи. Поэтому для меня, безусловно, игра в «Лидсельмаше» – один из самых ярких моментов в спортивной карьере. И на сегодняшний день я не могу сказать, какое решение я бы принял, если бы команда сохранилась.

– Что стало ключевым фактором при переходе?

– Ключевым фактором стало появление нового тренерского штаба, в частности, я всегда хотел поработать с квалифицированным тренером по вратарям, чтобы развиваться дальше. Для меня это новый вызов.

– У тебя уже есть опыт в Лиге чемпионов. Какие твои ожидания от еще одного похода за евротрофеем?

– Да, опыт есть, но он не совсем удачный. Я считаю, что могу больше, но не получилось. Поэтому здорово, что у меня появился еще один шанс реабилитироваться, в первую очередь, перед самим собой. Буду использовать все свои ресурсы, чтобы добиться лучших результатов для нашей команды.

– С кем хорошо знаком из игроков «Сталицы»? Сколько времени может уйти на адаптацию?

– Опыт в адаптации уже получил. Я человек коммуникабельный, все будет хорошо. Да, в «Столице» играют ребята, с которыми я знаком. Тарас Королишин – он тоже украинец, играл за «Ураган». Паша Раговик, с которым отыграли сезон в Лиде. За это короткое время он стал другом нашей семьи, веселый паренек [улыбается]. Ну и, конечно Владимир Жигалко, лучший бомбардир, который дал мне толчок для достижения цели, и, безусловно, замечательный человек, ставший мне другом.

– В воротах «Столицы» 6 лет играет Поляков. И пока никто его не сдвинул. Не боишься конкуренции?

– Здоровая конкуренция есть всегда. При переходе в «Лидсельмаш» у меня было волнение. Многие утверждали, что я буду греть лавочку и не смогу себя проявить, так как ведущим голкипером был машина Андрей Головнев. Для меня это не просто лучший голкипер, а спортсмен, на которого надо равняться, и человек с большой буквы. Спасибо большое ему за все. Поэтому, пройдя хорошую школу в Лиде, я вполне уверен в своих силах.

– Несмотря на позицию вратаря, ты забиваешь голы. Сколько планируешь забить в ближайшем сезоне?

– Сколько будут – все мои. Буду работать над этим и дальше.

Истчоник: Фейсбук ФК "Сталица"

Спорт Евгений Змысля Футзал
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