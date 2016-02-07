Дерби: роменчане «размазали» сумчан В последний день февраля завершился 13 тур чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

В Ромнах в областном дерби встречались местный «Рятувальник» и команда Сумского госуниверситета. Перед отчетным поединком хозяева занимали предпоследнее место в турнирной таблице с 6 очками в 9 встречах, у гостей было третье место с 19 очками.

Областное дерби

Понятно, что в таких поединках роменчане всегда стремяться доказать представителям областного центра, что они лучшие. А если учесть, что на этот раз подопечные Игоря Саливона играли дома, то у них был двойной стимул сыграть как можно лучше. Но никто не мог подумать, что у «Рятувальника» все пойдет так живо.

Судите сами: уже по ходу первого тайма хозяева площадки вели 5:0 (!), а на счету Дмитрия Лойко был хет-трик (12, 15, 16 минуты). Хотя, справедливости ради, надо отметить, что у сумчан тоже были моменты для взятия ворот Юрия Козаченко, однако голкипер «Рятувальника» был на высоте. Более того - он даже успел отметиться голом в ворота «СумГУ» (13 минута). А начал разгром лучший бомбардир роменской команды Андрей Анцибор на 8-й минуте.

Однако, к концу первого тайма Козаченко все-таки был вынужден дважды вытащить мяч из сетки своих ворот, которые на 20-ой минуте забили Дмитрий Игумнов и Роман Прощенко. Тем не менее, эти два «гола в раздевалку» не смогли повлиять на ход событий.

Во втором тайме «Рятувальник» продолжал ошибаться меньше «СумГУ» и увеличивать свое преимущество. Единственное, чем смогли похвастаться подопечные Сергея Песоцкого во второй 20-минутке - это голом Дмитрия Игумнова. Но он не смог спасти «СумГУ» от разгрома. 9:3 - такого результата в дерби Сумщины, пожалуй, мало кто ожидал. Андрей Анцибор довел свой личный счет также до хет-трика, дублем отметился Виталий Радченко.

Остальные игры

Напомним, что два матча тура были сыграны 25 февраля. Это также были своеобразные дерби – «эпицентровские».

В матче лидеров киевский «Эпицентр К3» обыграл одесский «Эпицентр К Авангард» 7:4 и вышел на единоличное первое место, отодвинув на второе как раз своего соперника. В матче аутсайдеров «Эпицентр К10» из Ивано-Франковска проиграл гостям из «Эпицентр К» (Черновцы) 2:4.

После 13 тура «СумГУ» по-прежнему на 3-ем месте, отставая от «Эпицентр К Авангард» на 5 очков, «Рятувальник» поднялся на 5-ое место.