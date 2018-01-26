Мэр Тростянца Юрий Бова: "Мечта, которая изменит жизнь нашего города - вернуть большой биатлон в Тростянец" Юрий Бова, мэр Тростянца (5 раз подряд переизбирался на этот пост), вице-президент Ассоциации открытых городов, номинант на звание "Человек года", недавно порадовал жителей города и сторонников биатлона со всей Украины сообщением в Фейсбуке о своей мечте - восстановить в Тростянце спортивную базу по биатлону и сделать ее лучшей в Украине.

По этому поводу biathlon.com.ua пообщался с одним из самых активных градоначальников Украины.

- Юрий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, подробнее, как и насколько давно возникла у Вас мечта по восстановлению биатлонной базы?

- Мечта возникла еще тогда, когда стал мэром - 13 лет назад. Мы оценивали потенциал Тростянца и его ресурсы. К сожалению, в то время финансовых возможностей для развития биатлонной базы не было. Город был обычным райцентром с очень ограниченным финансовым ресурсом. Сейчас несколько иная финансовая ситуация, и есть возможность заняться стратегическими направлениями развития города. Поэтому наш взгляд обратился в сторону базы.

Именно в Тростянце когда-то находилась в постоянном тренировочном режиме резервная сборная во времена СССР. Именно здесь прошли свою подготовку сотни лыжников и биатлонистов...

Фактически мы имеем территорию с очень удачным для биатлонистов рельефом. Не так давно здесь побывали наши бывшие спортсмены-олимпийцы: Елена Петрова, Валентина Цербе-Несина, Сергей Седнев. Они обходили все трассы и очень лестно отзывались по поводу сложного рельефа, который подходит для тренировок и мог бы стать изюминкой для таких соревнований.

База располагается на территории около семи гектаров. Я еще застал эту базу, когда она работала в 80-х годах. Семиклассником посещал ее, и нас учили на лыжах ходить и стрелять. Поэтому тема данного спорткомплекса мне близка, а тема биатлона - одна из любимых тем. Слежу за биатлоном постоянно. Поэтому очень жалею, что эту базу мы в свое время потеряли. В 1994 году ее фактически разобрали на кирпичи и обанкротили. Вообще ничего не осталось, кроме стрельбища и некоторых участков трассы.

Но есть эта территория... И общественность города, и депутаты наши, и я лично приложим все усилия, чтобы в городе восстановить спортивный комплекс с биатлонной трассой, для того, чтобы здесь проводить лыжные и биатлонные соревнования зимой, а летом - различные тренировочные сборы и соревнования по летнему биатлону.

- Зная Вас, как человека дела, уверена, что Вы уже что-то сделали для реализации этой идеи. Что именно?

- Действительно, сделаны уже первые шаги. Для того, чтобы убедить проводить здесь соревнования, нужно было показать готовность местной власти и общественности, в частности, принимать в этом процессе активное участие. Поэтому первое, что мы сделали, это запустили два параллельных процесса: действия по оформлению документации для спортбазы и фактические действия по ее восстановлению.

Я работаю над предварительной концепцией. Мы уже провели съемку, которая необходима для работы архитекторов, то есть подготовили всю основу для восстановления и развития базы.

И параллельно мы занимались еще с прошлого лета благоустройством территории. Нужно было вырубить все кустарники, которые за почти 25 лет выросли на этой территории, и привести комплекс в более или менее нормальное состояние. Хорошо, что сохранилось стрельбище, и частично сохранилась трасса, на которой соревновались биатлонисты.

Фактически, уже зимой здесь можно без всяких сомнений проводить любые соревнования всеукраинского уровня. Благодаря Федерации биатлона, в частности, непосредственно Владимиру Михайловичу Брынзаку и Сергею Седневу, которые поддержали эту нашу идею и откликнулись, в прошлом году мы провели уже два соревнования по летнему биатлону среди молодежи и зимние соревнования в феврале 2018.

Было много тренеров из разных городов, команды из разных областей приезжали, и все отзывы были одобрительными.

Мы создали надлежащие условия. В частности, неподалеку от базы есть коммунальный отель горсовета, рассчитан он на 150 мест. Мы увеличили койко-фонд и проводим там ремонтные работы, чтобы с каждым месяцем там улучшались условия. Сейчас уже сделан ресторанчик, где можно питаться, чтобы спортсменам было удобно. Находится отель с рестораном буквально на расстоянии 600 метров от самой базы. Мы создаем все необходимое для пребывания спортсменов, которые уже трижды приезжали сюда к нам на соревнования.

Мы стараемся вернуть соревновательный режим, так сказать, на эту территорию. Все уже сделано: мишени, указатели и т.д. Все основное восстановлено и сделано фактически. Но учитывая, что сама база еще не функционирует, приходится перед соревнованиями все заново устанавливать, а затем снимать-разбирать. Это требует дополнительных усилий. Но мы это делаем, потому что понимаем, что нужно постепенно привлекать внимание к этой спортивной базе.

- А этот коммунальный отель возле базы рассчитан также и на болельщиков, если они приедут на какие-либо летние или зимние соревнования?

- Общая мощность этого отеля не очень высокая, но у нас там есть еще два этажа, на которых продолжается ремонт. Это примерно еще сотня дополнительных мест.

Ранее сама база была такой, что прямо на ней располагались корпуса, и все спортсмены там тренировались и там же непосредственно жили. Это место на окраине нашего города, в дендропарке, фактически представляло собой автономный поселок, было обеспечено своей водой, своим теплом, своими коммуникациями, своим жильем, питанием и т.п. Фактически, это то, что и нужно восстанавливать - чтобы спортсмены могли на базе жить, тренироваться и соревноваться. А зрители чтобы жили в наших отелях. Их у нас два коммунальных в Тростянце и койко-фонд коммунальных именно гостиниц - около 170 мест. Но рядом есть и частные базы отдыха. И недалеко от Тростянца - в Ахтырке - тоже есть. Хотя все это также нужно развивать.

Но главная работа впереди - это изучение современных тенденций развития подобных баз, какие сильные стороны должны быть, изучение нормативной базы по ширине проездов, спусков, разворотов и т.д., которые нужны сегодня для проведения украинских и международных соревнований. Поскольку если уж делать эту базу - то делать ее такой, чтобы можно было проводить даже соревнования серьезного международного уровня!

- Вы недавно посетили новый биатлонный комплекс в чешском Нове Место. Ездили целенаправленно изучать опыт или в качестве болельщика присутствовали на летнем чемпионате мира? Какие, в целом, впечатления от этой арены?

- Так случилось, что мы ездили из нашего города в Чехию, в город Бистршице-над-Пернштейном, с которым развиваем партнерские отношения. И случайно заговорили с мэром этого города о спорте. Я сказал, что увлекаюсь биатлоном. И оказалось, что совсем рядом, буквально в 10 минутах, находится новая спортивная арена в Нове Место и стадион, на котором проходил уже даже чемпионат мира.

Уже на следующий день мы были на этом стадионе. И друг «нашего» мэра - руководитель этого стадиона - все мне показал. Мы с ним активно походили по стадиону, отработали много вопросов, которые у меня были: хранение снега, запасов воды для снежных пушек, создание удобств для журналистов, пресс-конференций, все необходимое для тренерских штабов и вип-зоны, организация питания, особенности трассы и т.д. Все, что нужно отработать, мы отработали.



Более того, мы имеем определенные договоренности по поводу помощи нам, как фактически благоустроить территорию, которая у нас есть. Поскольку она с одной стороны зажата жилым районом, а с другой стороны - лесом и крутыми спусками. Нужно хорошо продумать, как нам правильно разместить все, чтобы наша база была не просто тренировочной, а местом для проведения серьезных соревнований.

Вот такая ситуация. И после возвращения из Нове Место мы с новыми силами включились в работу. Теперь для меня больше понятны стратегические задачи, под которые нужно искать ресурсы государства и наши местные ресурсы, чтобы начать со следующего 2019 разрабатывать концепцию и проектные документы для восстановления этой базы.

Подобным занимаются сейчас в Буковеле. Я отслеживаю эту ситуацию. Но будем создавать конкурентную среду. Я думаю, что у нас в Украине должно быть больше вариантов для развития биатлона: как молодежного, так и взрослого. И чем больше будет украинских спортивных баз высокого уровня, тем быстрее мы сможем вернуть себе серьезную славу биатлонной страны.



- Вы сами заговорили о стратегии и финансировании. Скажите, пожалуйста, когда именно можно ожидать реализации этого проекта? За чей счет планируется финансирование и сколько нужно, ориентировочно, для этого средств?

- Сейчас трудно сказать, сколько это все будет стоить. Нужно сначала подготовить проектную документацию. Многое зависит от того, какие будут трибуны, на сколько зрительских мест мы рассчитываем, где будут стоянки для машин, где будут проезды и какие туннели для спортсменов и так далее. Увидев базы, которые у нас есть сегодня в Украине, то есть старые, где тренируется сейчас наша молодежь, и узнав от тренеров, в каких условиях они готовятся, понимаю, что эти постсоветского уровня базы уже исчерпали свой моральный ресурс и не отвечают современным требованиям. А побывав на арене в Нове Место, мы увидели, за счет чего можно «привлекать» соревнования серьезного уровня, на которые мы претендуем, в Украину.

Конечно, нужно еще будет напрямую обсуждать это с Брынзаком, с Министерством молодежи и спорта, а также с Министерством регионального развития. Так как средства на подобные проекты (на развитие спорта) в государственном бюджете есть, и они составляют около 10% от фонда регионального развития. И нужно смотреть, каким образом часть средств можно привлечь для финансирования этого проекта. Но здесь есть несколько этапов: сначала концепция и согласования со всеми заинтересованными сторонами, затем разработка, согласно этой концепции, четкой сметы - сколько и что будет стоить, а потом уже поэтапное восстановление.

Соревнования уровня чемпионата Украины мы можем проводить уже хоть сейчас. О чем мы и говорили с Сергеем Седневым. Но если речь идет о международном уровне, широта, допустим, зимней трассы должна быть по всей дистанции не менее 8 метров. А у нас такая есть не всюду. Есть участки, где только 6 м, а некоторые спуски есть и по 5 м. Следовательно, нужно смотреть на все эти нюансы. Где нужно - расширяться, где нужно - корректировать трассу. Но то, что в Тростянце за счет перепада высот дистанция не хуже, чем в том же Буковеле, в этом я уверен, потому что она для биатлона была приспособлена еще во времена Советского Союза.

Что касается сроков реализации проекта... Мы можем всю документальную проектную часть завершить в 2019 году и с 2020 года начать уже конкретно реализацию. Конечно, мы начнем постепенно некоторые вещи делать и в 2019 году: ограждение базы, какие-то бытовые помещения, охрана территории, согласование вопросов освещения и тому подобное. Со всеми этими вопросами нужно сразу четко определяться. Например, на стадионе в Нове Место 4 МВт электроэнергии идет на территорию трассы. Мы должны уже сейчас ставить все эти вопросы Облэнерго, сможет ли оно предоставить нам такие мощности по своим нормативам обеспечения коммуникаций. И еще много нюансов, с которыми мы готовы работать ежедневно и уже работаем фактически, чтобы в кратчайшие сроки разработать концепцию и предложить ее Федерации биатлона и министерствам.

Обсудив все и имея письма поддержки этого проекта, можно уже будет детализировать финансирование. Я вижу так: если мы за 2019 сделаем всю проектную часть и начнем с 2020-го года, то по объемам строительства за 3-4 года, а максимум - до 2025 года, база уже может стоять в идеальном состоянии.

- Вы несколько раз упоминали другие города Украины. Но не Сумы. А поддерживает ли восстановление тростянецкой биатлонной базы именно Сумская федерация биатлона? И какие вообще на данный момент проблемы и перспективы развития биатлона в Сумской области?

- Глобальных я не вижу там проблем. Когда были соревнования, то Сумская Федерация присоединялась к проведению. Но какой-то конкретики по поводу того, чем Сумская Федерация нам может помочь, пока я не видел. Но надеюсь, что как только начнется более оживленное движение вокруг этого процесса, и Анатолий Линник присоединится и, надеюсь, что это не будет идти вразрез с Сумской Федерацией. Я знаю, что они хотели под Сумами, в Токарях, строить спортивную базу, об этом шла речь несколько лет назад. Но чисто стратегически: как можно строить подобную базу возле Химпрома? Даже если он будет работать на 50% своей мощности, вокруг него дышать будет нечем в радиусе 20 км. Так какой же спортсмен туда приедет? А во-вторых, рельеф трассы в Токарях под Сумами и в Тростянце - это небо и земля. В Токарях трасса для прогулок местного населения, которое учится кататься на лыжах - ну, примерно такого уровня. А у нас трасса с серьезными нагрузками, с затяжными подъемами по 100 метров вверх, причем крутыми подъемами, где необходимо активно работать. Именно относительно нагрузок, то очень рельефная трасса - это наша сильная сторона. Наша трасса - хороша и для молодежи, и для взрослых.

Когда к нам на соревнования приезжал Сергей Седнев со спортсменами, он сразу очень загорелся этой идеей, и мы с первого дня планируем все эти процессы вместе. Сергей тут часто бывает и переживает. Мы с ним перерисовали уже не один листок черновиков, где может проходить сама дистанция, которую нужно асфальтировать к лету для лыжероллеров.

Но это все нужно будет корректировать с иностранными специалистами в этой области, которые строили стадионы за границей. И, в принципе, у меня есть желание привлечь таких специалистов. А ресурсы будем искать на этом этапе наши местные, а потом, когда уже будет разработана концепция, будем просить подключаться к этому процессу и министерства, которые распоряжаются государственными средствами, потому что здесь нужны будут не миллионы гривен, а десятки миллионов.

Уж лучше посчитаем тогда, когда будем четко знать все требования к трассам такого уровня. Плюс, мы же понимаем, что если это соревнования, то нужно создавать условия: питание, трибуны, интернет, специальные рубки для трансляций и много других вещей.

На сегодня у меня уже есть, в принципе, полноценная картинка того, что мы должны сделать. И теперь, вернувшись из-за границы, в том числе, увидев, как все организовано на серьезных стадионах, я понимаю, какие задачи ставить проектантам.

Но все это мы будем делать вместе с нашими биатлонистами, потому что именно им потом здесь организовывать тренировочные процессы и соревнования. А с другой стороны, мы сделаем все для того, чтобы как можно скорее завершить проект. Поскольку это стратегически очень важно и для государства, и для города. И мы понимаем, что воспитать новое поколение талантливых биатлонистов можно только в современных условиях.

Общалась Виктория Родичева, biathlon.com.ua