161 виборчий округ. Хто йде в народні депутати від Роменщини 20 червня 2019 року ЦВК завершило прийом документів від кандидатів на одномандатні виборчі округи. На 161 ОВО з центром у Ромнах уже 5 кандидатів

20 червня 2019 року ЦВК завершило прийом документів від кандидатів на одномандатні виборчі округи. На 161 ОВО з центром у Ромнах уже 5 кандидатів. Отож, виборці 161 виборчого округу обиратимуть до парламенту свого представника із п'яти зареєстрованих на даний час кандидатів.

Зокрема, по округу з центром у м.Ромни балотуються наступні кандидати:

Шкурат Ігор Петрович - народився 9 сiчня 1971 року в селі Хоминці Роменського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник Головного управління внутрішньої безпеки, Державна фіскальна служба України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кобзаренко Анатолій Дмитрович - народився 9 червня 1965 року в селі Лучка Липоводолинського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Завод Кобзаренко", член Аграрної партії України, проживає в селі Лучка Липоводолинського району Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Бондаренко Валентин Борисович - народився 13 травня 1982 року в місті Ромни Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "ГОЛОС".

Пашко Олександр Сергійович - народився 4 листопада 1985 року в селі Каменське Нікопольського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, Благодійна організація "Благодійний фонд "Олександра Пашка", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Свирид Анатолій Олексійович - народився 29 березня 1978 року в селі Панасівка Липоводолинського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, громадська організація "Серця Кіборгів", безпартійний, проживає в селі Кияшки міста Горішні Плавні Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Варто зауважити, що двоє кандидатів - І.Шкурат і В.Бондаренкко - є уродженцями Роменського району, ще двоє - А.Кобзаренко і А.Свирид - уродженці Липоводолинського району Сумської області. О.Пашко є уродженцем Дніпропетровщини.

Загалом, як повідомляє прес-служба ЦВК, Всього станом на 20 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 892 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 744, висунутих політичними партіями – 148.

При цьому, згідно з повідомленням, подача документів закінчилась опівночі 21.06.19, але виборчком продовжить реєструвати кандидатів за поданими матеріалами до 25 червня. Тож про інших кандидатів по 161 ОВО, у випадку їх реєстрації ЦВК, зможемо дізнатись згодом.

Спостерігаємо за виборами разом !!!